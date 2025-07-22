能見度不斷攀升！屏東「這處」成房市熱區 10年大漲逾七成

最近幾年屏東的房市能見度不斷攀升，就連位於南屏東的潮州也成為了區域內炙手可熱的房市熱區。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心的最新資料發現，目前屏東潮州的平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503.8萬元，成長超過七成，漲幅甚至比屏東縣整體的58.3%還要多，潮州強勁的房市表現可見一斑。

對此，中信房屋潮州大田加盟店店東陳泳進指出，潮州擁有完善的生活機能與優越的區位條件，加上區內人口基數較大、剛性需求穩定，區域房價自然具備穩健成長的空間。

陳泳進指出，潮州是屏東縣內人口第二多的行政區，區內剛性需求相對穩定，且鄰近88快速道路，無論前往高雄、墾丁或台東都相當便利，是屏東南來北往的中繼站，在人口和交通優勢的坐鎮下，近年來吸引了許多嗅覺敏銳的建商進場卡位，區內推案熱度持續升溫，部分新案每坪開價甚至上看3字頭，也連帶帶動了區內中古屋價格的走揚。

不過，陳泳進表示，儘管潮州房價上漲了不少，但由於其房價基期相對較低，與屏東市、高雄市相比仍具備明顯的價格優勢，目前潮州三房新建案（含車位）的購買總價約落在800萬元上下，屋齡較高的中古透天多在千萬元以內，中古車墅則普遍落在1,200-1,300萬元左右。

陳泳進指出，近期受大環境影響，屏東的房市買氣的確有所下降，但對有自住需求的首購族來說，反而是值得把握的進場時機。同時，為了減輕首購族的購屋壓力，政府也推出了不少政策利多，除了「新青安2.0」外，屏東縣政府還推出了「買厝住屏東，縣府挺起家」專案，建議有購屋打算的民眾可以充分利用這些資源。