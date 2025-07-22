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看中工作彈性…他從餐飲轉戰房仲 變身千萬經紀人

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
信義房屋專案經理江宗翰從餐飲轉戰房仲，成為千萬經紀人。圖／信義房屋提供
信義房屋專案經理江宗翰從餐飲轉戰房仲，成為千萬經紀人。圖／信義房屋提供

過去在餐飲業服務八年，信義房屋永康信義店專案經理江宗翰因為父親中風，為了照顧家人，決定轉戰工作彈性的房仲。靠著過去訓練出的服務精神，變身千萬經紀人。

加入信義房屋前，江宗翰參考各類型業務工作，他分析，不管租屋或買房，每個人都有居住的需求，自己也想擁有讓家人可以遮風避雨的家，加上喜歡了解別人的需求，用自己的專業提供協助，且享受認識人、被認識、被信任的感覺，分享自己的經驗跟閱歷，希望可以幫助更多的人，因此選擇踏入房仲業。

江宗翰曾經服務過一組客戶，原本兩人論及婚嫁，規劃一起買房，他開車載著客戶跑遍桃園市、青埔、中壢帶看物件，看房當天就命中客戶心儀的房子，七小時內即找到屋主面談、順利成交，滿滿的信任讓他倍感欣慰。沒想到計畫趕不上變化，從簽約到交屋過程中，這對情侶感情生變，決定分開。「以當時進程來看，這棟五個獨立門牌的電梯透天物件不買下來就是違約，按合約必須賠償525萬元

江宗翰投入大量時間，分別跟兩位客戶溝通，答應全力協助後續租屋或轉售，最終避免買賣雙方的違約糾紛。

另外他印象深刻的案子是，曾有老母親在老伴走後，由於年事已高，就醫考量的關係，孩子們打算接母親同住就近照顧，「讓老媽媽換生活環境是希望一切重新開始，雖出發點很客觀，但家人間有時說話比較直接，溝通上容易有摩擦。」江宗翰為母子緩頰，設身處地溝通，最終歷經九個月，順利為老媽媽的愛屋找到有緣的買方，繼續開展下一段人生故事。

江宗翰說，選擇當個房屋仲介是因看中彈性的工作安排，讓他可以好好照顧中風的家人。直到爸爸離開後，看著媽媽辛苦了七、八年，「我有個強烈的想法，嘗試拼看看能否達成業績目標，帶媽媽出國旅遊。」最後真成了千萬經紀人，帶媽媽出國，「希望爸爸在天上能看到，也做給我自己看。」

房仲 中風 租屋 餐飲業 信義房屋

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