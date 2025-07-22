短線投資客想跑了！前五月預售屋解約近千件 這兩都翻倍成長

近期房市不確定性再度升溫。回顧今年4月，關稅陰霾引發股市劇烈震盪，衝擊房市買氣，連帶預售解約量也同步增加。根據《591實價登錄》統計，今年前五月六都、新竹縣市預售屋解約量逼近千件，較去年同期增加六成，其中4月解約量更首度突破2百件，且已連續兩個月維持在200件以上，反映預售屋解約壓力不小。

591房屋交易網分析，整體來看，解約量主要集中於近年預售市場火熱的桃園市與台中市，但若以增幅來看，台南市、台中市各以年增率151.9%、123.2%最為顯著。

591房屋交易網進一步觀察，今年的解約量多集中在去年才入手的個案，顯示短期投資買盤在市場轉冷時最容易鬆動。此外，2023年7月前購入的預售屋仍可換約，在房價漲幅可觀的情況下，買方不致輕易解約，但隨著買氣疲弱、關稅議題反覆，市場信心仍待觀察，若後續無法順利換約，解約量恐將持續走高。

而近年預售市場火熱的桃園市，今年前五月的解約戶數高達212件，與台中並列六都、新竹縣市之最，年增幅約七成，桃園市由於具房價優勢，長年吸引雙北、新竹外溢買盤，但在房市接連利空衝擊下，解約量也同步升高。

反觀台中，今年前五月解約量高達212件，相較去年同期翻倍成長，尤其5月單月解約量更飆升至71件，居六都、新竹縣市之冠。台中市解約量多集中於西屯、北屯兩區，過去預售屋交易火熱，但今年上半年在股災衝擊下，資金吃緊的投資客不乏選擇認賠解約。