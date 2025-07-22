新析生技完成7.5億元A輪募資 成立台灣第一個生技高階儀器國際品牌

新析生技22日宣布完成A輪募資7.5億元，由台杉投資領投，並獲得永明生技、國發基金、能率集團、喜馬拉雅創投、大亞創投等重量級投資人共同參與，資金將用於國際市場拓展與技術加速開發，新析生技也因此成為台灣第一個成功打造國際品牌的生技高階儀器公司。

新析生技的核心產品「光標靶儀」擁有專利獨家技術，能在疾病樣本中精準定位找出未知的疾病相關蛋白質，大幅提升疾病早期偵測標靶開發及加速新藥開發。此技術已吸引國際藥廠、醫學中心與學研單位高度關注，包括美國最大醫院梅約醫學中心（Mayo Clinic）也已導入使用。公司目前客戶遍及美國、歐洲與亞洲，銷售團隊也已經在全球佈局。

創辦人暨執行長廖仲麒表示：「感謝這次A輪投資人對新析的高度肯定，讓我們更有信心持續將台灣技術推向世界舞台。過去五年，我們一步一腳印，將我在中研院實驗室的研究成果轉化為產業應用，也很榮幸看到產品受到國際頂尖機構的青睞。我們的團隊結合跨領域的AI、生技、機電、質譜、軟體與韌體、及銷售的優秀人才，讓我們能以極高效率完成從研發到商業化的關鍵里程碑。」

新析生技成立僅五年，這一年來國際大廠的高階主管陸續加入，近12個月已創造超過新台幣1億元營收，展現技術落地與市場接受度雙重突破。未來將持續拓展北美與歐洲市場，加速產品量產與應用場域擴展。

領投機構台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示：「觀察到新析的經營團隊展現出極高的執行力與戰略視野，不僅技術創新，且具有完整的商業落地能力，是少見能整合台灣機電與國際生技市場的優秀新創。」

永明生技董事長陳維昭也表示：「新析生技的光標靶技術在全球屬於首創，能實現高通量、高解析度的找出疾病相關的蛋白質，對疾病機制解析與藥物開發帶來極高價值，是我們非常看好的國際潛力技術。」

新析生技未來將持續強化國際合作與市場滲透，目標成為全球疾病偵測與新藥開發的重要生技儀器供應商，為台灣生技產業打造全新典範。