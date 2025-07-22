夏季航班恢復97% 民航局看好全年運量重返疫前水準

台灣空運市場持續穩健復甦，整體氣氛轉趨樂觀。交通部民用航空局統計顯示，今年上半年國際線運量已達2,848萬人次，恢復至2019年同期水準的95%。隨著下半年旅遊旺季來臨、航空公司積極擴張航網與機隊更新，全年國際線運量可望全面回升，力拚超越疫情前水準。

民航局長何淑萍表示，復甦動能來自多方支撐，包括國籍航空新機交付持續進行、各大航空公司看好台灣市場紛紛增班與開闢新航線，加上政府提供獎助與場站費率優惠，皆有助於推升國際航線總量。

根據民航局最新統計，2025年夏季班表（3月底至10月底）國際航班數已達每周2,865班，不僅比前一年度增加223班，更已恢復至疫情前的97%，顯示空運市場穩健回升。回顧歷年，疫情前2019年夏季為每週2,956班，2023年夏季僅2,122班、恢復率72%；2024年則達2,642班，恢復率90%，顯見今年復甦腳步加快。

目前台灣國際航線涵蓋104個航點，班次密集度已顯著提高。各區域市場中，中東航線成長最為亮眼，較疫前增加93%，北美與日韓分別成長36%、14%；港澳與大陸市場亦穩步回升，恢復率分別為91%與51%。

據統計，疫情前2019年全年國際線運量達5,992萬人次，上半年則有2,997萬人次，今年截至上半年國際線運量已達2,848萬人次，恢復至2019年同期水準的九成五。下半年再加上暑假以及下半年增加國慶與雙十等連假將激發出國旅遊需求，有望能再繼續推升國際運量。

此外，兩岸觀光遲遲尚未恢復，目前只有15個航點復航，對於今年全年的運量要如何補足。民航局說明，目前國際運量最大宗的是日本、韓國、中東及美國，中東會大幅增加主要是阿提哈德航空9月起開航台北—阿布達比直飛航線，除此之外航空業者積極布局新航線，如聯合航空開通高雄—東京—舊金山新航線，長榮航空則將於10月啟動台北—達拉斯長程航線，皆為市場注入新活水。

對於今年全年運量表示，民航局樂觀看待，預測2025年全年國際線運量可達5,498萬至6,178萬人次，穩步邁向甚至超越疫情前的高點。