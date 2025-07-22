104「104 HR Max」開放整合串接 打造全方位人資系統助企業留才

企業重視員工的身心健康，104人資學院旗下的智慧人資系統「104 HR Max」完成與國泰資訊集團旗下神坊資訊的有福企員工福利平台及鴻海集團轉投資永悅健康H2U pano平台的系統串接，協助企業強化EAP（員工協助方案）與EVP（員工價值主張），從人才招募、員工照顧到組織永續發展，打造一站式的人才管理平台。

104人資學院事業群總經理花梓馨指出，EAP與EVP已經成為企業吸引與留任人才的關鍵要素。根據104調查數據指出，企業提供的福利中，除財務獎勵與休閒活動，第三名就是各種的津貼補助，旅遊補助(68%)、交通津貼/停車費補助(67%)、住院/醫療等補助(62%)及員工進修補助(60%)員工團體保險(49%)是排名津貼補助前五名。

104 HR Max此次國泰資訊集團旗下神坊資訊合作，推出有福企平台整合，幫助企業實現比一般補助津貼更完整的福利資源，涵蓋員工協助方案、健康保障、特約優惠、福利點數等多元福祉服務，使企業得以更全面照護員工的身心狀態，提升工作與生活品質。

永悅健康H2U pano平台，可讓企業掌握包含健康檢查、心理諮詢、專業臨場服務與日常健康數據等資訊，本次透過與HR Max合作，讓HR與主管能即時追蹤、主動關心員工健康，提升整體職場安全與福祉指數。

104指出，104 HR Max是一套模組化設計的人資系統，涵蓋薪資、績效、訓練等核心功能，企業可依據規模與需求彈性選擇所需模組，全面數位化人資作業。系統具備三大業界獨家優勢，包括：一鍵匯入履歷、即時提供市場薪資行情、104企業學習平台(e-learning)無縫整合，幫助企業客戶在招募與人才培育上更具效率與競爭力。104 HR Max 採用Open API開放架構，HR Tech服務商可加入合作，包括ERP、BPM、CRM、福利平台、學習系統、健康平台等第三方服務。未來，104 HR Max將持續擴大開放串接的合作夥伴範圍，積極導入各項服務。