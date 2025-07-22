快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

「問的時代」來臨了 房仲推出找房新模式

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房仲業「不用找，只要問」的時代已經來臨。圖／業者提供
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房仲業「不用找，只要問」的時代已經來臨。圖／業者提供

永慶房產集團宣布推出「永慶AI特助」房產科技，提供消費者「不用找，只要問」的找屋新體驗。消費者只要在LINE上向「永慶AI特助」發問，永慶AI特助就會自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢。

永慶房屋表示，買房過程中，有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，找物件、找仲介、甚至是找評價，消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找分析，不但花時間，還可能越看越焦慮，「找房之旅」看似簡單愉快，背後卻充滿資訊焦慮和決策壓力。

但隨著ChatGPT等AI機器人出現，只要開口問，AI機器人就像私人特助，幾秒內整理海量資料，分析有用的答案。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，隨著AI的出現，永慶看到「問的時代」來臨了，因此決定再次帶領產業升級，提供消費者「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。

此一模式將房產科技從「以物件為中心」進化為「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」。讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶AI特助」就好，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，永慶AI特助導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：找房問AI、特色問AI、社區問AI。

在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件如：採光好、3房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。

篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。

至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

此外，「永慶AI特助」也整合了「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」中，AI特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色。「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。

AI 消費 買房 ChatGPT 實價登錄

延伸閱讀

影／因應天文大潮來襲 台南沿海緊急加高防洪牆

影／南市消防局召集備役替代役男 提升防災救護訓練推動全民防災

相關新聞

預售解約潮來了！前5月近千件 新北、台中重災區曝光

《591實價登錄》統計指出，關稅戰引發股市劇烈震盪，衝擊房市買氣，連帶預售解約量也同步增加，今年前5個月七都預售屋解約量...

二家事業接續從事多層次傳銷都未報備 遭公平會重罰100萬元

公平交易委員會委員會議通過，亞芙生物科技有限公司及火耀生物科技有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前報備，違反多層次傳銷...

能見度不斷攀升！屏東「這處」成房市熱區 10年大漲逾七成

最近幾年屏東的房市能見度不斷攀升，就連位於南屏東的潮州也成為了區域內炙手可熱的房市熱區。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯...

短線投資客想跑了！前五月預售屋解約近千件 這兩都翻倍成長

近期房市不確定性再度升溫。回顧今年4月，關稅陰霾引發股市劇烈震盪，衝擊房市買氣，連帶預售解約量也同步增加。根據《591實...

夏季航班恢復97% 民航局看好全年運量重返疫前水準

台灣空運市場持續穩健復甦，整體氣氛轉趨樂觀。交通部民用航空局統計顯示，今年上半年國際線運量已達2,848萬人次，恢復至2...

「問的時代」來臨了 房仲推出找房新模式

永慶房產集團宣布推出「永慶AI特助」房產科技，提供消費者「不用找，只要問」的找屋新體驗。消費者只要在LINE上向「永慶A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。