「問的時代」來臨了 房仲推出找房新模式

永慶房產集團宣布推出「永慶AI特助」房產科技，提供消費者「不用找，只要問」的找屋新體驗。消費者只要在LINE上向「永慶AI特助」發問，永慶AI特助就會自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢。

永慶房屋表示，買房過程中，有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，找物件、找仲介、甚至是找評價，消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找分析，不但花時間，還可能越看越焦慮，「找房之旅」看似簡單愉快，背後卻充滿資訊焦慮和決策壓力。

但隨著ChatGPT等AI機器人出現，只要開口問，AI機器人就像私人特助，幾秒內整理海量資料，分析有用的答案。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，隨著AI的出現，永慶看到「問的時代」來臨了，因此決定再次帶領產業升級，提供消費者「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。

此一模式將房產科技從「以物件為中心」進化為「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」。讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶AI特助」就好，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，永慶AI特助導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：找房問AI、特色問AI、社區問AI。

在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件如：採光好、3房格局、備有電梯等，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。

篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。

至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

此外，「永慶AI特助」也整合了「AI導覽」、「AI煥裝」科技工具。在「AI導覽」中，AI特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色。「AI煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。