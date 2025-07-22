桃園指標案「悦讀伊頓」讓利 買房送百萬精裝修

預售房市冷，建商紛讓利，興益發設在桃園中路重劃區推出的「悦讀伊頓」，宣布推出買房送精裝修，包括全室天花板、崁燈照明、空調室內室外機、電視牆仿石材大板磚，主臥衣櫃、玄關鞋櫃、電子衣櫥、洗脫烘衣機、IH爐、廚下型淨水器、掃地機器人，可省下至少百萬元裝潢費。

興益發建設銷售部協理賴浚龍表示，現在房市買氣真的不好，因此推出日系精裝修方案，超值不加價，不僅節省設計裝潢時間與費用，也有利於住戶在完工遷入時必須面對的因鄰居裝潢的生活干擾。

他表示，對自住客來說，現在是進場好時機，主要是政府去年祭出打房已經有成果，房市現在陷入低潮，買房價格相對好談，明年進入選舉年，政策上應該會引導游資進入，相關房市政策有望放寬，到時情況又不一樣。

「悦讀伊頓」基地面積約2356坪，規畫興建地上32層，為中路重劃區最高大樓，住宅規劃以25~36坪的2~3房產品為主力，總銷約130億元，預計2029年左右完工。

業者表示，「悅讀伊頓」是風禾公園周邊唯一規劃有2~3房中小坪數產品的新案，其他大樓都是50幾坪甚至70幾坪以上大坪數產品，吸引不少自住買家，其中有四成為北客，目前已售出一百多戶，成交均價在一坪63萬上下。

信義房屋在地房仲表示，桃園區有三大重劃區，包括經國重劃區、中路重劃區及小檜溪重劃區，其中，中路重劃區發展近十年，生活機能成熟，交通方便，加上有多個指標建案推出，定錨區域房價，進而支撐整體價格，價格也最高。

在生活機能方面，目前中路重劃區已有多家銀行進駐，全聯福利中心、麥當勞、星巴克等連鎖品牌陸續設點。過去位於桃園舊市區的商家也看好該區發展潛力，選擇轉進設店。

交通部分，中路鄰近南桃園交流道，開車約5至10分鐘即可上國道，對通勤族極具吸引力。