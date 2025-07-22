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屏東觀賞魚蓬勃生機 年產值超過十億

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
屏東觀賞魚產業持續蓬勃發展，憑藉完整產業鏈及優越養殖環境，已成為全台最具規模與潛力的觀賞魚產地。照片／屏東縣府提供
屏東觀賞魚產業持續蓬勃發展，憑藉完整產業鏈及優越養殖環境，已成為全台最具規模與潛力的觀賞魚產地。照片／屏東縣府提供

屏東觀賞魚產業持續蓬勃發展，憑藉完整產業鏈及優越養殖環境，已成為全台最具規模與潛力的觀賞魚產地，年產值突破10億元、產量占全台七成，為台灣養殖產業寫下輝煌一頁。繼2024年台灣選手在加拿大多倫多孔雀魚世界盃榮獲佳績後，屏東進一步成功爭取2026年主辦權，屆時將吸引來自歐、亞、美三大洲頂尖選手將齊聚一堂，展現台灣觀賞魚的國際競爭力。

走進新園鄉縱橫阡陌的稻田間，甚至翻修老宅與改造豬舍的場域中，竟隱藏著一座座高密度的觀賞魚養殖場，每週都有來自全台各地的訂單，打撈、檢疫、打包，一次可以出貨十萬尾，最快72小時內直送歐美市場，這些小小的觀賞魚，都是養殖戶一尾一尾精心照顧出來的成果。

觀賞魚養殖不僅是技術活，更是一場與時間賽跑的藝術，為了確保品系純正與外銷品質，從親魚育種、人工繁殖到選拔育種，每一步都需精準把關，在超高強度的全球市場競爭下，新品種的高價優勢平均大概維持三年，要在黃金時期迅速量產、同時投入新種開發，期間的水質、餌料、疾病預防每個環節都不能鬆懈，每一步都是打造冠軍水族聚落的關鍵。

屏東縣擁有全台最完整的觀賞魚產業鏈，涵蓋飼養器材、水草飼料、造景設計、包裝物流等各大系統，可在地完成整套出口流程。根據縣府農業處統計，台灣目前可人工繁養殖的觀賞魚已超過300種，屏東產量更占七成，成為名符其實的觀賞魚王國。

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會理事長郭聰智指出，屏東氣候穩定、水源乾淨，加上業者用「優生學」概念育種，代代改良品質，不只提升產值，更打響了台灣觀賞魚在國際市場的名聲，他也強調，透過縣府與協會合力推動產業升級、登記養殖合法化，不僅保障業者權益，更吸引許多年輕人返鄉投入，讓養殖技術得以傳承與創新。

縣長周春米表示，觀賞魚產業具備「高附加價值、高技術層次與高關聯產業性」三高特性，已不再是傳統靠天吃飯的農漁業，而是朝向高科技、系統化、企業化的現代產業發展模式，縣府近年結合觀賞魚賽事與社區關懷據點，讓長輩親自參與飼養與比賽，推廣養魚兼具美學與公共衛生意涵，同時提升全民對登革熱防治的重視，也讓觀賞魚文化走進家庭與社區。

農業處表示，屏東朝向「亞洲水族之都」邁進，不僅透過主辦國際賽事、打造品牌知名度，更帶動周邊如飼料、包裝、物流、觀光等關聯產業同步成長，今年暑假更於屏東農業物產館舉辦觀賞魚特展，結合水族講座與親子體驗，讓民眾近距離認識來自屏東的金牌觀賞魚，邀請全國民眾共襄盛舉，一起見證台灣水族產業的精彩與實力。

農業 老宅

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