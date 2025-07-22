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工具機業盼關稅低於競爭國 機械業籲匯率有競爭力

中央社／ 台北22日電

市場關注台美關稅談判結果和新台幣匯率工具機公會理事長陳伯佳表示，期盼關稅結果低於日、韓等競爭國；機械公會理事長莊大立表示，廠商在乎與競爭對手國的相對匯率比較，關稅看與競爭對手國的關稅比較結果。

展望下半年景氣，陳伯佳和莊大立均表示，目前仍不明朗，等待關稅結果出爐；莊大立期盼，今年台灣機械產業產值目標可較2024年成長5%。

台灣AI機器人產業大聯盟今天上午舉行成立大會，由台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會等6大公協會，共同推動發起。

談到關稅議題，陳伯佳接受記者採訪表示，可能要等待宣布後採取因應做法，期盼關稅結果不要高於日、韓等競爭國對手。

莊大立接受媒體採訪指出，關稅變數也要看競爭對手國談判結果如何，若台美關稅談判結果較高，可能影響出口美國的競爭力；但美國市場也不是全部，整體看與競爭對手國的關稅比較結果。

東台董事長嚴瑞雄接受記者提問表示，這問題很複雜，不是單一事件，等待最後結果出爐。

展望下半年工具機產業景氣，陳伯佳表示，要等待關稅結果出爐才明朗，今年工具機產業景氣要看出口表現，因為工具機出口值比重達到7成，國際化發展是重點，與客戶貼近市場，帶出產品附加價值。

莊大立坦言，下半年機械產業景氣仍不明朗，因為關稅等變數未定，國外客戶下單未明朗，但電子設備、檢量測設備等出貨表現穩健，期盼今年機械產業產值表現可較2024年成長5%。

談到新台幣匯率升值影響，陳伯佳指出，工具機公會持續與會員廠商溝通，因應不同交易方式，適當採取金融產品避險措施。對於長期發展，各會員廠商有不同的策略，廠商會以照顧員工為優先；但他坦言，現在企業主經營都很辛苦。

莊大立表示，台灣機械產業以出口為主，廠商當然期待弱勢新台幣，但還是以市場機制為主，廠商在乎與競爭對手國的相對匯率比較，將牽動台灣的競爭優勢。

嚴瑞雄指出，匯率變數對工具機產業來說，要整體關注成本結構、投資採購、出口各國市場、供應鏈布局、產業特性等因素。

關稅 工具機 台幣匯率

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