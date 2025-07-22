工具機業盼關稅低於競爭國 機械業籲匯率有競爭力

市場關注台美關稅談判結果和新台幣匯率，工具機公會理事長陳伯佳表示，期盼關稅結果低於日、韓等競爭國；機械公會理事長莊大立表示，廠商在乎與競爭對手國的相對匯率比較，關稅看與競爭對手國的關稅比較結果。

展望下半年景氣，陳伯佳和莊大立均表示，目前仍不明朗，等待關稅結果出爐；莊大立期盼，今年台灣機械產業產值目標可較2024年成長5%。

台灣AI機器人產業大聯盟今天上午舉行成立大會，由台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會等6大公協會，共同推動發起。

談到關稅議題，陳伯佳接受記者採訪表示，可能要等待宣布後採取因應做法，期盼關稅結果不要高於日、韓等競爭國對手。

莊大立接受媒體採訪指出，關稅變數也要看競爭對手國談判結果如何，若台美關稅談判結果較高，可能影響出口美國的競爭力；但美國市場也不是全部，整體看與競爭對手國的關稅比較結果。

東台董事長嚴瑞雄接受記者提問表示，這問題很複雜，不是單一事件，等待最後結果出爐。

展望下半年工具機產業景氣，陳伯佳表示，要等待關稅結果出爐才明朗，今年工具機產業景氣要看出口表現，因為工具機出口值比重達到7成，國際化發展是重點，與客戶貼近市場，帶出產品附加價值。

莊大立坦言，下半年機械產業景氣仍不明朗，因為關稅等變數未定，國外客戶下單未明朗，但電子設備、檢量測設備等出貨表現穩健，期盼今年機械產業產值表現可較2024年成長5%。

談到新台幣匯率升值影響，陳伯佳指出，工具機公會持續與會員廠商溝通，因應不同交易方式，適當採取金融產品避險措施。對於長期發展，各會員廠商有不同的策略，廠商會以照顧員工為優先；但他坦言，現在企業主經營都很辛苦。

莊大立表示，台灣機械產業以出口為主，廠商當然期待弱勢新台幣，但還是以市場機制為主，廠商在乎與競爭對手國的相對匯率比較，將牽動台灣的競爭優勢。

嚴瑞雄指出，匯率變數對工具機產業來說，要整體關注成本結構、投資採購、出口各國市場、供應鏈布局、產業特性等因素。