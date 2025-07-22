越南卜特蘭水泥反傾銷稅 7月28日起實施為期5年

財政部關務署今天表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，自民國114年7月28日起課徵反傾銷稅，為期5年，至119年7月27日。

關務署說明，此案經財政部及經濟部分別完成最後認定，涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷對國內產業有實質損害之虞，另依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯的負面效果。

關務署進一步表示，台灣廠商進口涉案貨物時，須提交個別廠商生產並直接出口至台灣的相關進口證明資料，經海關審核後，才得適用個別廠商稅率，否則將依其他廠商較高稅率課徵。

涉案廠商適用稅率方面，據公告，Long SonCompany Limited、Long Son Industrials CompanyLimited（關聯製造商）稅率13.59%；Thang LongCement Joint Stock Company稅率19.25%。

根據公告，Vissai Ninh Binh Joint Stock Company稅率14.82%；Xuan Thanh Cement Joint Stock Company稅率14.82%；Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company–Vicem Ha Tien Cement Sales & Services Enterprise稅率14.82%。其他製造商或出口商稅率23.2%。

此外，關務署同步公告，先前在111年9月14日公告對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口碳鋼鋼板繼續課徵反傾銷稅，另考量對國家整體經濟利益影響，暫停對烏克蘭課徵1年。

關務署指出，對烏克蘭後續分別於112年8月29日公告繼續暫停課徵1年及113年9月9日公告繼續暫停課徵至114年9月13日。經參酌經濟部提供檢討意見，配合整體國際經濟局勢發展與歐盟採一致作法，繼續暫停對烏克蘭課徵反傾銷稅1年，至115年9月13日止。