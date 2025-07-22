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台中重劃區發大財？ 這「里」所得五年增七成升格百萬里

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
北屯區四民里坐落十四期、十一期之間，擁有即將開幕的漢神洲際購物中心。記者宋健生/攝影
北屯區四民里坐落十四期、十一期之間，擁有即將開幕的漢神洲際購物中心。記者宋健生/攝影

重劃區不只是帶動房價，也推升居民的所得收入？台灣房屋根據財政部最新所得資料，統計台中各村里五年來的平均所得增幅，其中北屯區的「四民里」，2023年平均所得突破百萬元，較2019年大增75.4%，增幅為全市之冠。

西屯區的「龍潭里」，平均所得也在五年之間從91.1萬元增加至154.8萬元，增幅將近七成，排名第二；增幅季軍的北屯區「舊社里」，五年來平均所得亦增加超過六成；西區的「公舘里」、烏日的「湖日里」，也雙雙以逾四成的增幅擠進前五名榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台中平均所得破百萬的村里，2019年僅23個，到了2023年已多達60個，而新進的「百萬里」，多半與重劃區開發有關。

平均所得增幅最高的北屯區四民里，就坐落十四期、十一期之間，區域內除了洲際棒球場之外，漢神洲際購物中心已訂2026年第1季開幕營運，相關投資與建設利多，都帶動區域快速發展。

亞軍的西屯區龍潭里，轄區包括了享有「米其林商圈」美譽的單元二北側；季軍的北屯舊社里，更有總站特區、單元十二雙重劃區加持；第五名的烏日湖日里，則地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公舘里是無重劃區議題的成熟市區。整體來看，重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，重劃區的公共建設題材豐富，不動產增值速度飛快，居民出售不動產後，不僅財產交易所得大幅增加，售屋款暫存銀行，也拉升利息所得。

加上成熟精華區七期、十一期供需飽和，比鄰的新興重劃區十四期和單元二，吸引不少外溢的高收入民眾，拉高重劃區村里近年的平均所得，促使所在村里在平均所得增幅排行榜中稱霸。

​台中平均所得增幅前五名的村里中，西區公舘里是唯一沒有重劃區題材加持的村里。陳定中表示，公舘里所在的西區，生活環境在台中舊市區中宜人舒適，因此早年為頗受青睞的高級住宅區，居民多半具有專業背景，所得基礎也相對突出。

且公舘里北側有美術園道，近年觀光業、餐飲業發展活絡，南側則有台鐵立體化的五權車站於2018年通車，享有軌道紅利，因此近年的財產交易所得增加不少，多金里民的股利所得、資深里民退休的退職所得，也都逐年提高，使公舘里以逾四成的增幅擠進榜單中。

台中市平均所得增幅TOP5村里。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
台中市平均所得增幅TOP5村里。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
烏日湖日里地跨舊市區與高鐵特區，圖為施工中的D-ONE第一大購物商場。記者宋健生/攝影
烏日湖日里地跨舊市區與高鐵特區，圖為施工中的D-ONE第一大購物商場。記者宋健生/攝影

重劃區 餐飲業

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