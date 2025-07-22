台中重劃區發大財？ 這「里」所得五年增七成升格百萬里

重劃區不只是帶動房價，也推升居民的所得收入？台灣房屋根據財政部最新所得資料，統計台中各村里五年來的平均所得增幅，其中北屯區的「四民里」，2023年平均所得突破百萬元，較2019年大增75.4%，增幅為全市之冠。

西屯區的「龍潭里」，平均所得也在五年之間從91.1萬元增加至154.8萬元，增幅將近七成，排名第二；增幅季軍的北屯區「舊社里」，五年來平均所得亦增加超過六成；西區的「公舘里」、烏日的「湖日里」，也雙雙以逾四成的增幅擠進前五名榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台中平均所得破百萬的村里，2019年僅23個，到了2023年已多達60個，而新進的「百萬里」，多半與重劃區開發有關。

平均所得增幅最高的北屯區四民里，就坐落十四期、十一期之間，區域內除了洲際棒球場之外，漢神洲際購物中心已訂2026年第1季開幕營運，相關投資與建設利多，都帶動區域快速發展。

亞軍的西屯區龍潭里，轄區包括了享有「米其林商圈」美譽的單元二北側；季軍的北屯舊社里，更有總站特區、單元十二雙重劃區加持；第五名的烏日湖日里，則地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公舘里是無重劃區議題的成熟市區。整體來看，重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，重劃區的公共建設題材豐富，不動產增值速度飛快，居民出售不動產後，不僅財產交易所得大幅增加，售屋款暫存銀行，也拉升利息所得。

加上成熟精華區七期、十一期供需飽和，比鄰的新興重劃區十四期和單元二，吸引不少外溢的高收入民眾，拉高重劃區村里近年的平均所得，促使所在村里在平均所得增幅排行榜中稱霸。

​台中平均所得增幅前五名的村里中，西區公舘里是唯一沒有重劃區題材加持的村里。陳定中表示，公舘里所在的西區，生活環境在台中舊市區中宜人舒適，因此早年為頗受青睞的高級住宅區，居民多半具有專業背景，所得基礎也相對突出。