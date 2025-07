三井不動產啟動 RISE-A 平台 工研院成為創始國際合作夥伴

為強化臺日半導體與創新產業鏈結,工研院與日本三井不動產集團旗下RISE-A(Revolutionary Innovation by Semiconductor Ecosystem for All industries)創新社群平台簽署合作協議,與比利時半導體研究機構imec、日本產業技術綜合研究所(AIST)旗下的AIST Solutions並列為該平台創始國際夥伴,彰顯臺灣在全球半導體生態系中的關鍵地位。

這次合作將協助臺灣新創企業與科研團隊拓展日本市場,推動半導體技術於AI、材料、車用電子等多元領域的應用落地,雙方後續將聚焦半導體新創企業的育成與技術輔導,攜手打造涵蓋供應商、應用端與支援機構的跨域創新生態系,推動技術對接、B2B媒合與國際交流,深化雙邊產研合作,加速多元技術應用與產業落地。

三井不動產集團總裁社長植田俊表示,三井不動產長年以「產業開發商」為定位,透過城市開發與跨域平台的建立,推動產業創新與社會發展。繼生命科學平台「LINK-J」與太空產業平台「CROSS-U」後,RISE-A的成立標誌著集團正式跨足半導體創新領域。平台不僅串聯供應商與使用者,也結合政府與研究機構等多方角色。透過提供共創的「場域」與「機會」,促進創新誕生,能夠與擁有豐富技術實力與半導體生態系網絡的工研院合作,將成為推動RISE-A發展的重要助力。

工研院副院長胡竹生表示,工研院長期深耕半導體領域,具備完整的研發、新創輔導與國際鏈結能力。此次透過RISE-A平台,將深化與全球新創與研究機構的合作,推動半導體技術與應用落地,工研院所建構的先進封裝與異質整合試製線,涵蓋材料驗證、製程整合與模組封裝等完整能力,未來也可望藉此平台與日本材料與設備業者展開合作。他強調,工研院將持續扮演產學研之間的樞紐,促進學研成果產業化,並成為臺灣接軌國際的重要橋梁。

RISE-A創新社群平台由日本三井不動產集團發起,延續其在生命科學與太空產業的開發經驗,進軍作為數位社會關鍵基礎的半導體領域。平台以「場域」與「機會」為核心,預計於2025年10月在東京日本橋設立共創據點,提供企業與研究機構進行跨域協作的空間,自7月16日起啟動全球會員招募,促進創新技術的落地與應用。