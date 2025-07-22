上半年營運虧損 台塑企業：今年調薪還沒開始談

台塑企業每年7月進行年度調薪，成為業界重要指標。台塑企業工會今年提議加薪3%，不過面對石化景氣強大逆風，台塑四寶去年獲利大縮水，今年上半年更是全面虧損。針對今年加薪方案，台塑企業高層透露，「目前還沒有開始談」。

根據過去經驗，台塑企業年度加薪，工會與公司代表會先進行討論，最後再交由台塑企業總裁王文淵拍板定案。但據了解，由於今年變數較多，直到目前還沒有開始談。

台塑企業主管表示，加薪方案不一定要7月底前出爐，他請員工放心，加薪方案一旦拍板，會回溯至7月1日生效。

台塑企業每年調薪，去年由王文淵拍板加薪3%，以當時台塑員工平均薪資約新台幣5.75萬元來看，每人每月加薪約1725元，調漲後員工平均薪資逼近6萬元。

至於今年度調薪，工會提出加薪3%建議，以確保員工基本生活水準。不過，台塑四寶遭遇石化景氣逆風，去年合計歸屬母公司淨利約83.71億元，相較2023年獲利440.86億元，大幅縮水8成。

而今年上半年增添關稅、匯率等新挑戰，台塑四寶日前公布自結半年報，包括台塑、南亞、台化、台塑化等4大公司罕見全面虧損，合計上半年歸屬母公司淨損約213.23億元，相較去年同期獲利156.83億元由盈轉虧。台塑員工私下表示，對於今年調薪不敢太樂觀。