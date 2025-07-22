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高薪族買房選哪？台中吸金區曝、這里平均所得暴增七成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中洲際棒球場坐落的北屯區四民里，近年平均所得顯著增加。房市示意圖／台灣房屋提供
台中洲際棒球場坐落的北屯區四民里，近年平均所得顯著增加。房市示意圖／台灣房屋提供

台灣房屋統計財政部最新所得資料，台中平均所得破百萬的村里，2019年僅23個，到了2023年已多達60個，新進的百萬里，多半與重劃區開發有關，重劃區顯然獲得不少高所得民眾青睞，成了「吸金區」。

其中北屯區的四民里，2023年平均所得突破百萬元，較2019年大增75%，增幅為全市之冠。

西屯區的龍潭里，平均所得也在五年之間從91.1萬元增加至154.8萬元，增加將近7成，增幅排名第二。

增幅季軍的北屯區舊社里，五年來平均所得亦增加超過6成；西區的公舘里、烏日的湖日里，也雙雙以逾4成的增幅擠進前五名榜單。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，平均所得增幅最高的北屯區四民里，坐落14期、11期之間；亞軍西屯區龍潭里，轄區包括有米其林商圈美譽的單元二北側；季軍的北屯舊社里，有總站特區、單元12雙重劃區加持。

第五名的烏日湖日里，則地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公館里是無重劃區議題的成熟市區，重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，重劃區的公建題材豐富，不動產增值速度快，居民出售不動產後，不僅財產交易所得大幅增加，售屋款暫存入銀行，也拉升利息所得。

加上成熟精華區七期、十一期供需飽和，比鄰的新興重劃區十四期和單元二，吸引不少外溢的高收入民眾，拉高重劃區村里近年的平均所得，使所在村里於平均所得增幅排行榜中稱霸。

台中平均所得增幅前五名的村里中，西區公舘里是唯一沒有重劃區題材加持的村里。

陳定中表示，公舘里所在的西區，生活環境在台中舊市區中宜人舒適，因此早年為頗受青睞的高級住宅區，居民多半具有專業背景，所得基礎也相對突出。

另外，公舘里北側有美術園道，近年觀光業、餐飲業發展活絡，南側則有台鐵立體化的五權車站於2018年通車，享有軌道紅利，因此近年的財產交易所得增加不少，多金里民的股利所得、資深里民退休的退職所得，也都逐年提高，使公舘里以逾4成的增幅擠進榜單中。

台中市平均所得增幅TOP5村里。資料來源／台灣房屋
台中市平均所得增幅TOP5村里。資料來源／台灣房屋

重劃區 餐飲業

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