二家事業接續從事多層次傳銷都未報備 遭公平會重罰100萬元

公平交易委員會委員會議通過，亞芙生物科技有限公司及火耀生物科技有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處亞芙公司及火耀公司各新台幣50萬元罰鍰。

經公平會調查，亞芙公司自113年1月起開始對外以「39000快電商手機打卡專案」招募會員，之後於同年4月10日由火耀公司接續亞芙公司實施「39000快電商手機打卡專案」對外招募傳銷商，加入成為會員一次購買39,000元商品，可獲贈打卡點數，介紹他人參加及推廣、銷售商品，可獲得不等比例之直接分享點數、安置打卡點數、三級分領點數、六級重購點數獎金，具有多層級獎金抽佣關係及團隊計酬之特徵，進而達到推廣、銷售商品為目的，符合多層次傳銷管理法所規範的多層次傳銷行為，但二家公司均未於開始實施傳銷行為前報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。

公平會呼籲，業者在開始實施多層次傳銷行為前，應該依照多層次傳銷管理法第6條規定，檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備，倘有相關問題也可電洽公平會服務中心或公平會網站查詢相關資訊。而民眾想要參加傳銷計畫或組織，可以透過公平會網站查詢傳銷事業是否已完成報備。