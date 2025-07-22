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中興電攜手弘鉅汽車發表氫能公車 未來3年拚國際落地機會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）報捷，布局氫能源事業大有斬獲，21日宣布，攜手弘鉅汽車發表全新氫燃料電池大客車，中興電與弘鉅汽車指出，未來3年將積極結合海外業務網絡與國內技術合作夥伴，拓展氫能公車的國際落地機會，發展具延展性與競爭力的輸出方案，打造可複製的示範車隊，邁向亞洲新能源應用的關鍵節點。

22日在「2025 台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」上，弘鉅汽車發表全新氫燃料電池大客車，展現台灣企業在淨零轉型與氫能交通應用領域的實力。

該車款主要由中興電新能源事業群提供氫能動力模組與整合技術支援，而弘鉅汽車負責主導設計與整車製造，並結合首都客運的實際營運需求，為氫能車輛的在地化導入奠定了關鍵基礎。

中興電指出，與首都客運為長期策略合作夥伴，雙方在多項新能源運輸計畫中累積了深厚的實務經驗與整合默契，此次三方再度攜手，不僅展現了產業協同的高效整合能力，也為氫能公車穩健導入提供了可信賴的系統基礎。

此次發表的氫能公車具備7至10分鐘快速加氫能力，續航里程達365公里，適用於高班次、長距離與重載等多元營運情境，全車搭載35MPa高壓供氫系統，配合通過國際認證的儲氫瓶組件、耐氫脆材料與即時氣密監控設計，確保運行安全穩定，模組化設計亦提升維修效率與系統整合彈性，滿足現行運輸業對高可靠營運的要求。

相較於傳統電動巴士，氫能車兼具快速補能、長續航、低噪音與零碳排放等優勢，提供高強度營運下的替代解方，配合台灣政府推動氫能運具的政策方向，該案呼應「氫能重型車輛技術推進平台」倡議的產業布局思維。

弘鉅汽車表示，未來將以模組化氫能底盤作為發展核心，進一步整合燃料電池、儲氫系統與驅動模組，採取「底盤模組＋車身合作製造」的彈性架構，推動氫能技術更廣泛應用於多元化商用運輸場景。

電動車 1513中興電

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