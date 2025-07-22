工研院與日RISE-A平台合作 強化半導體和創新鏈結
工研院今天宣布，與日本三井不動產集團旗下RISE-A創新社群平台簽署合作協議，與比利時半導體研究機構imec、日本產業技術綜合研究所（AIST）旗下AIST Solutions並列為創始國際夥伴，強化台灣、日本半導體和創新產業鏈結。
工研院發布新聞稿，副院長胡竹生說，期望透過RISE-A平台深化與全球新創和研究機構合作，推動半導體技術與應用落地。
胡竹生表示，工研院建構的先進封裝與異質整合試製線，涵蓋材料驗證、製程整合與模組封裝等完整能力，未來可以藉由平台與日本材料及設備業者展開合作。工研院將持續扮演產學研之間的樞紐，促進學研成果產業化，並成為台灣接軌國際的重要橋梁。
工研院指出，RISE-A創新社群平台由日本三井不動產集團發起，延續其在生命科學與太空產業的開發經驗，進一步擴及半導體領域。
工研院表示，平台以「場域」與「機會」為核心，7月16日起啟動全球會員招募，預計2025年10月在東京日本橋設立共創據點，提供企業與研究機構進行跨域協作的空間，促進創新技術的落地與應用。
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