朱柏彥捨飯店業轉戰信義房屋 2年躋身業績前段班

信義房屋新莊總站店主任朱柏彥大學就讀旅館管理，畢業後想挑戰看看不同的產業，看準信義房屋「晉升沒有年資、年紀限制」，決定投入房仲業。靠著前六個月保障底薪、完整教育訓練，並把每一位客戶「當老師」，朱柏彥快速累積專業、培養更有韌性的心態，揮別菜鳥時的撞牆期，不僅提前達到晉升標準，入行2年左右的他，如今更是信義房屋排名200大的前段班優秀業務員。

朱柏彥曾一心想進入飯店業工作，但歷經實習後發現，飯店工作的職涯發展與「年資」等因素有關，相較之下，他更希望能在年輕時，靠自己努力闖出一番成績；幾經評估，一退伍就決定投入房仲業。有趣的是，他雖是線上面試，面試官同樣穿著正式西裝，除了詢問應徵者問題，還準備了一份簡報，向應徵者說明「信義房屋的企業理念、房仲工作在做什麼？」等，讓他覺得備受尊重。

實際進入信義房屋後，朱柏彥也確實對公司「以人為本、先義後利」的理念感到十分認同。許多人刻板印象認為房仲「愛講話術」、「為成交不擇手段」，相較之下信義房屋的店長或學長姐反而願意給新人慢慢成長的空間，把基本功扎實打好再談成交；公司制度上，提供完整180天的新人教育訓練，前6個月也有保障底薪5萬元，也都是讓新人可以慢慢探索、學習的利基。

朱柏彥以自身經驗為例，他入行前兩個月只簽到一件委託，其他項目掛蛋不說，有時在分店值班一整天，來店/來電客戶卻在他外出時出現，令他相當灰心。但後來轉念一想，既然新人期有底薪保障不需擔心沒收入，那麼只要持續堅持與努力做正確的事，不愧對自己與這份工作就好；或許是「越努力越幸運」，也或許是累積的專業及人脈水到渠成，朱柏彥第三個月後委託、成交都開張，第五個月順利晉升正式人員，今年他更已經是信義房屋業績排名前段班的「資優生」。

對於有意投入房仲業的新鮮人，朱柏彥認為，公司文化很重要，才能讓初入產業的新鮮人學到正確的觀念；其次，要擁有一顆彈性、不固執的心。像他習慣把每位遇到的客戶當老師，從中學習如何更精準探索需求、配合客戶的互動習慣，例如同樣是打電話聯絡客戶、說明銷售狀況，有些客戶習慣聽鉅細靡遺的報告，有些客戶則不喜歡一直接業務電話，如果面對每位客戶都做一樣的事，不見得能獲得同樣的成果，此時，如何觀察客戶並彈性調整，就是一門功課。

值得注意的是，台灣房市近期呈現「價穩量縮」，有意應徵者難免擔心「業績難做」，信義房屋全台直營，每一位業務新鮮人都享有前半年保障底薪5萬元，可把握機會厚植實力，能沒有後顧之憂熟悉產業；此外，直營體系更能共享總公司資源，不管是數位工具、行銷物資、法務支援，乃至於客戶服務等，做新鮮人最強後盾。

此外，信義房屋還致力塑造友善職場，包括第一線業務人員也能享有的給薪颱風假、國定三節休假、每年一天給薪志工假等，今年更將家庭照顧假增至比法定還多的14天等。