三大策略考量 信義開發取得捷運土城樹林線共3聯開案

看準樹林區房市發展潛力，信義企業集團旗下信義開發再下一城。繼今年2月成功取得捷運土城樹林線「LG17站出入口A捷運共構大樓」開發案後，再度獲選為捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」最優申請人，將在此區域持續深化布局，為樹林創造永續新地標。

新北市長侯友宜表示，新北市捷運與台北與桃園介接，改變了城市風貌，土城樹林線要做9個聯開案，信義開發就負責3個聯開案，過去都是捷運快完工，聯開案才進場，土城樹林線則是在施作過程中就先加入聯開案規劃，可以全盤規劃，發揮綜效，完工後，不僅對新北市好，對台北市、桃園市皆能共好，人口進駐後，都會型態改變，將共同創造新北市繁榮。

信義開發董事長周俊吉表示，此次開發案有3個重要的特色，第一，節能減碳，以綠建築標準興建，第二，因應AI趨勢，以智慧建築預先做好規劃，第三則是結合信義開發的社造經驗，協助買方在交屋前彼此認識，從陌生人變熟人再變鄰居，讓他們不僅買到好房子，也買到好鄰居，創造里仁為美的願景。

此次簽約案的開發基地位於新北市樹林區八德街與啟智街交會的街廓，A基地面積1,532平方公尺（約463.43坪） 及B基地面積1,892平方公尺(約572.33坪)，預計興建兩棟27層、地下5層的捷運開發大樓，總投資金額為45億元，預計1400個居住人口。根據合約，工程將於開工日起約五年半內完成興建。信義開發表示，該案將延續信義企業集團創立40多年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜共融關係。

信義開發指出，樹林區為大台北都會區中相對獨立、在地性強的住宅市場，超過六成購屋族群為區域自住型客層，過去受限於大型建設稀少，區域市容更新緩慢。隨著土城樹林線建設推進，交通動線大幅升級，預期完工後可有效銜接雙北核心區域，進一步吸引外區購屋族群，帶動區域脫離過去「在地保守」格局，邁向「潛力外溢型」發展。

信義開發表示，選擇進駐樹林，正是基於三大策略考量，首先，捷運通車所帶來的「交通驅動」效應可望形成人口與商業新聚落，聯開案結合「捷運到站即到家」的垂直交通模式，對於購屋族有一定吸引力。其次，目前樹林房價每坪約55至65萬元，明顯低於鄰近板橋80萬元以上與新莊單價75-85萬元地區，存在價格補漲空間，第三，即便房市進入盤整期，樹林以自住剛性需求為主的市場結構展現高度抗震性，搭配信義開發在產品設計與社區營造的實力，預期可在市場中脫穎而出。

至今，信義開發已於土城樹林線佈局三案，皆依據不同客層需求進行產品差異化設計，LG16站出入口A案主打中坪數以上格局，針對區域內換屋型家庭或是追求更大生活空間的其他區域外溢客設計，強調生活機能與樂齡友善環境，將申請銀級綠建築與黃金級智慧建築標章，滿足長期居住的高品質需求。

B案鎖定首購族與青年自住族，規劃較小坪數、高坪效產品，搭配年輕人喜歡的公設設施如運動酒吧、多功能交誼廳等共享空間，打造高CP值住宅，預計取得黃金級綠建築與智慧建築雙標章；而今年2月簽約的LG17案，則提供多元坪數選擇，兼顧自住與置產，強調機能靈活與空間效率，為系列產品中最具彈性之作。

面對現今房市冷靜期，信義開發表示，具交通優勢的捷運宅仍展現出良好保值性。特別是捷運共構開發案因土地取得門檻高、開發條件嚴謹，在供給稀少的背景下，具備長期持有價值。

信義開發表示，捷運土城樹林線LG16與LG17兩大案的接連簽約，不僅象徵信義企業集團土地開發理想的逐步成形，也展現深耕都會潛力區的決心與對公共建設與政策的支持，將持續以專業、誠信與永續理念打造優質住宅，為區域注入新活力。