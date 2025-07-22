銀行提三大意見 盼都更貸款要點更符實務

因應都市更新推動需求，內政部日前修正《都市更新事業優惠貸款要點》，以協助加速自主都更案的融資流程。不過，銀行業對部分修正條文提出多項實務意見，認為與現行要點作業流程不符實務，恐影響金融機構參與意願。

首先，銀行指出，由中華郵政提供的資金成本偏高，多數銀行傾向使用自有資金辦理貸款，導致參與該要點的承辦銀行數量有限。銀行業建議，應適度調整資金來源與成本結構，以提高誘因。

其次，在貸款申請時點方面，新要點規定須於都市更新案核定後才能申請優惠貸款，但銀行實務上，往往早在都更案核定前，即已與地主或更新會合作，提供初期資金規劃與融資協助。銀行業者認為，應放寬貸款申請時機，以更契合自主都更推動節奏。

第三，根據《都市更新事業優惠貸款要點》，申請人之擔保條件如有不足，依承貸金融機構有關規定辦理；必要時，得依據中小企業信用保證基金有關規定，移請該基金提供最高八成之信用保證，其所需保證手續費，由申請人自行負擔。而針對適用中小企業信用保證基金問題，銀行指出，自主都更案中，常由地主或更新會擔任借款人，惟其身分是否符合信保基金送保資格，以及可適用的保證成數，尚有認定疑慮，恐限制相關案件順利申貸。

銀行業呼籲，政府在推動自主都更同時，應與金融機構密切溝通，完善相關配套，讓融資制度更貼近實務，協助加快都更腳步，帶動城市更新進程。