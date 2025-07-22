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旅遊津貼不夠！104全方位智慧人資系統協助企業推這些福利留才

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行智慧人資系統「104 HR Max」完成，開放整合串接打造一站式平台，協助企業留才。圖／104人力銀行提供
104人力銀行智慧人資系統「104 HR Max」完成，開放整合串接打造一站式平台，協助企業留才。圖／104人力銀行提供

因應企業日益重視員工的身心健康，104人資學院旗下的智慧人資系統「104 HR Max」完成與神坊資訊的有福企員工福利平台及永悅健康H2U pano平台的系統串接，進一步協助企業強化EAP（員工協助方案）與EVP（員工價值主張），從人才招募、員工照顧到組織永續發展，打造一站式的人才管理平台。

後疫情時代與少子化趨勢，使企業更加重視員工的整體福祉與職場歸屬感。104人資學院事業群總經理花梓馨指出：「沒有健康與福祉的職場，就留不住優秀的人才，EAP與EVP已經成為企業吸引與留任人才的關鍵要素。」

根據104調查數據指出，企業提供的福利中，除財務獎勵與休閒活動，第三名就是各種的津貼補助，其中旅遊補助(68%)、交通津貼/停車費補助(67%)再來就是住院/醫療等補助(62%)及員工進修補助(60%)員工團體保險(49%)排名津貼補助前五名。

而在上班族最愛的設施環境類別中，38%期望企業可以提供醫療保健/生活工作上的心理諮詢，永悅健康H2U pano平台，可讓企業掌握包含健康檢查、心理諮詢、專業臨場服務與日常健康數據等資訊，本次透過與HR Max合作，讓HR與主管能即時追蹤、主動關心員工健康，提升整體職場安全與福祉指數。

透過標準化API及SSO技術串接，不僅整合效率高，也確保資訊安全與良好的使用體驗，為企業提供完整人才發展整合服務。

104 HR Max是一套模組化設計的人資系統，涵蓋打卡、出勤、薪資、績效、訓練等核心功能，企業可依據規模與需求彈性選擇所需模組，全面數位化人資作業。系統具備三大業界獨家優勢，包括：一鍵匯入履歷、即時提供市場薪資行情、104企業學習平台(e-learning)無縫整合，幫助企業客戶在招募與人才培育上更具效率與競爭力。

無論是選擇雲代管服務或地端買斷版本，HR Max皆開放客製，特別是雲端代管版本，採用私有雲架構，兼顧資安與彈性，可依照企業制度與需求進行流程設計與權限設定，協助企業打造專屬的人資系統。

平台 職場

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