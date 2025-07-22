快訊

廁所用黃光燈、芳香劑NG！護理師教中年過後「3個保命衛浴配備」

罷戰最前線／花蓮仍是藍營天下 綠布局2026找上反傅派

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

屏東第二大城房價飆 房屋平均鑑估值漲逾七成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
潮州街景。圖／中信房屋提供
潮州街景。圖／中信房屋提供

中信房屋彙整聯徵中心最新資料指出，近年屏東房市熱度攀升，連位於南屏東的潮州也成為了炙手可熱房市熱區，目前屏東潮州的平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503萬元，增幅超過7成，比屏東縣整體的58%還多。

中信房屋潮州大田加盟店店東陳泳進分析，潮州是屏東縣內人口第二多的行政區，區內剛性需求相對穩定，且鄰近88快速道路，無論前往高雄、墾丁或台東都相當便利，是屏東南來北往的中繼站。

在人口和交通優勢的坐鎮下，近年來吸引了許多嗅覺敏銳的建商進場卡位，區內推案熱度持續升溫，部分新案開價甚至上看3字頭，也連帶帶動了區內中古屋價格的走揚。

不過，儘管潮州房價上漲了不少，但由於其房價基期相對較低，與屏東市、高雄市相比仍具備明顯的價格優勢，目前潮州三房含車位新案總價約落在800萬元上下，屋齡較高的中古透天多在千萬元以內，中古車墅則普遍落在1,200-1,300萬元左右。

陳泳進指出，對有自住需求的首購族來說，反而是值得把握的進場時機，一來價格好談，二來除了「新青安2.0」外，屏東縣政府也推出了「買厝住屏東，縣府挺起家」專案，減輕首購族的購屋壓力。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，屏東科學園區開發、台積電設廠、高雄捷運延伸、高鐵南延等多項利多題材加持下，屏東房市的長線發展潛力看好。現階段屋主心態易軟化，議價空間較以往更具彈性，購屋民眾只要多看、多比較、大膽出價，有機會以合理的價格買到適合的物件。

屏東縣潮州鎮平均鑑估值變化。資料來源／中信房屋
屏東縣潮州鎮平均鑑估值變化。資料來源／中信房屋

房市 中信 房價

延伸閱讀

【作家餐桌2.0】林秀赫／我的山宅一生ft.屏東肉圓

美台談太空港合作 AIT：台北到休士頓有望縮短至2.5小時 屏東九棚擬設發射場地

明起連6天進入年度天文大潮 屏東沿海嚴防海水倒灌

屏東連日風雨 看海美術館又有2充氣怪獸提前離職

相關新聞

預售解約潮來了！前5月近千件 新北、台中重災區曝光

《591實價登錄》統計指出，關稅戰引發股市劇烈震盪，衝擊房市買氣，連帶預售解約量也同步增加，今年前5個月七都預售屋解約量...

車市震撼 進口車賣國產價…不管電動車還是跑車價格「都可以談」

美關稅進逼，「進口車賣國產價」議題引爆。美對台關稅逼近公布時點，國內指標車商寶嘉聯合代理的法國品牌PEUGEOT昨（21...

三大策略考量 信義開發取得捷運土城樹林線共3聯開案

看準樹林區房市發展潛力，信義企業集團旗下信義開發再下一城。繼今年2月成功取得捷運土城樹林線「LG17站出入口A捷運共構大...

旅遊津貼不夠！104全方位智慧人資系統協助企業推這些福利留才

因應企業日益重視員工的身心健康，104人資學院旗下的智慧人資系統「104 HR Max」完成與神坊資訊的有福企員工福利平...

屏東第二大城房價飆 房屋平均鑑估值漲逾七成

中信房屋彙整聯徵中心最新資料指出，近年屏東房市熱度攀升，連位於南屏東的潮州也成為了炙手可熱房市熱區，目前屏東潮州的平均鑑...

中興電攜弘鉅汽車推氫能巴士 擬進軍亞洲市場

2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇今天在高雄登場，重電大廠中興電工宣布攜手弘鉅汽車發表氫能燃料電池大客車，布局氫能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。