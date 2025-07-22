屏東第二大城房價飆 房屋平均鑑估值漲逾七成

中信房屋彙整聯徵中心最新資料指出，近年屏東房市熱度攀升，連位於南屏東的潮州也成為了炙手可熱房市熱區，目前屏東潮州的平均鑑估值已達864萬元，相較於10年前的503萬元，增幅超過7成，比屏東縣整體的58%還多。

中信房屋潮州大田加盟店店東陳泳進分析，潮州是屏東縣內人口第二多的行政區，區內剛性需求相對穩定，且鄰近88快速道路，無論前往高雄、墾丁或台東都相當便利，是屏東南來北往的中繼站。

在人口和交通優勢的坐鎮下，近年來吸引了許多嗅覺敏銳的建商進場卡位，區內推案熱度持續升溫，部分新案開價甚至上看3字頭，也連帶帶動了區內中古屋價格的走揚。

不過，儘管潮州房價上漲了不少，但由於其房價基期相對較低，與屏東市、高雄市相比仍具備明顯的價格優勢，目前潮州三房含車位新案總價約落在800萬元上下，屋齡較高的中古透天多在千萬元以內，中古車墅則普遍落在1,200-1,300萬元左右。

陳泳進指出，對有自住需求的首購族來說，反而是值得把握的進場時機，一來價格好談，二來除了「新青安2.0」外，屏東縣政府也推出了「買厝住屏東，縣府挺起家」專案，減輕首購族的購屋壓力。