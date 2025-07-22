央行重申自主都更原意 應為自用非銷售使用

央行督促銀行自主控管不動產貸款總量，央行強調， 銀行辦理自主都更貸款時，仍須依據金融機構自身的授信原則（5P、5C）進行審核，貸款條件由金融機構自行評估與控管，央行不介入具體條件設定。 自主都更或自辦都更的定義，主要指供自用而非銷售使用的都更案。

央行指出，都更、危老等相關配合政府政策之建築貸款雖屬政策性貸款，惟均為中長期貸款，仍承受房市景氣波動風險，且隨相關貸款持續擴增，相關貸款風險仍高，近期已見都更建案相關貸款違約案件，宜加以留意。