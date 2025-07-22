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預售解約潮來了！前5月近千件 新北、台中重災區曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中今年前5個月預售屋解約量年增翻倍，解約量多集中於西屯、北屯兩區。房市示意圖／591提供
台中今年前5個月預售屋解約量年增翻倍，解約量多集中於西屯、北屯兩區。房市示意圖／591提供

《591實價登錄》統計指出，關稅戰引發股市劇烈震盪，衝擊房市買氣，連帶預售解約量也同步增加，今年前5個月七都預售屋解約量逼近千件，較去年同期增加六成，預售屋解約壓力不小。

591房屋交易網分析，整體來看，解約量主要集中於近年預售市場火熱的桃園與台中，但若以增幅來看，台南表現最為顯著；相對穩定的則是高雄，解約量與去年同期持平。

進一步觀察，今年的解約量多集中在去年才入手的個案，顯示短期投資買盤在市場轉冷時最容易鬆動。

此外，2023年7月前購入的預售屋仍可換約，在房價漲幅可觀的情況下，買方不致輕易解約，但隨著買氣疲弱、關稅議題反覆，市場信心仍待觀察，若後續無法順利換約，解約量恐將持續走高。

從各縣市表現來看，台北市今年前5個月預售屋解約量共51件，七都最少，北市由於素地稀缺、預售案有限，加上客群多為自用買盤，解約件數長期維持低檔，但在市場氛圍轉冷下，解約量與去年同期相比仍增加七成。

新北市同期解約量達109件，年增逾三成，其中以三重區最密集，尤其小坪數產品解約狀況明顯，隨著市場轉趨觀望、資金壓力升高，這類產品解約現象加速浮現。

近年預售市場火熱的桃園，今年1至5月的解約戶數高達212件，與台中並列七都之最，年增幅約七成，桃園由於具房價優勢，長年吸引雙北、新竹外溢買盤，但在房市接連利空衝擊下，解約量也同步升高。

新竹縣市今年前5個月共出現54件解約，為七都次低，較去年同期仍增加逾四成。這也反映即便資金實力雄厚的竹科買盤，面對房市政策緊縮與股市波動的壓力下，仍難免受影響，但整體衝擊程度相對其他縣市輕微。

反觀台中，今年前5個月解約量高達212件，相較去年同期翻倍成長，尤其5月單月解約量更飆升至71件、居七都之冠。

台中解約量多集中於西屯、北屯兩區，過去預售屋交易火熱，但今年上半年在股災衝擊下，資金吃緊的投資客不乏選擇認賠解約。

台南今年解約量超過百件，與去年同期相比增加最多，其中以安南區解約量最高，該區因一處建案完工後外觀色調與原設計不符，引發部分退戶，同步推升整體解約數。

高雄今年前5個月的預售屋解約量維持在176件，與去年同期持平。由於去年曾因單一建案大量解約而墊高基期，今年市場整體表現相對穩定，但解約量仍處於高檔，顯示買方對後續市場走勢仍抱持觀望態度。

七都預售屋解約量變化。資料來源／591實價登錄
七都預售屋解約量變化。資料來源／591實價登錄

房市 壓力 預售屋 實價登錄

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