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中興電攜弘鉅汽車推氫能巴士 擬進軍亞洲市場

中央社／ 台北22日電
中興電工22日宣布攜手弘鉅汽車發表氫能燃料電池大客車，布局氫能交通與淨零轉型領域。（中興電提供）中央社記
中興電工22日宣布攜手弘鉅汽車發表氫能燃料電池大客車，布局氫能交通與淨零轉型領域。（中興電提供）中央社記

2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇今天在高雄登場，重電大廠中興電工宣布攜手弘鉅汽車發表氫能燃料電池大客車，布局氫能交通與淨零轉型領域，未來3年將拓展氫能公車國際市場，前進亞洲新能源市場。

中興電透過新聞稿指出，相關車款由弘鉅汽車主導設計與整車製造，整合中興電新能源事業群提供氫能動力系統模組和整合技術，因應首都客運實際營運需求，布局氫能車輛在地化。

中興電工說明，與首都客運為長期策略合作夥伴，雙方在多項電動車運輸計畫，累積實務經驗與整合默契。

弘鉅汽車表示，未來將以模組化氫能底盤作為發展核心，進一步整合燃料電池、儲氫系統與驅動模組，採取「底盤模組＋車身合作製造」的彈性架構，推動氫能技術廣泛應用在多元化商用運輸場景。

在海外市場規劃，中興電與弘鉅汽車指出，未來3年將積極結合海外業務網絡與國內技術合作夥伴，拓展氫能公車的國際落地機會，發展具延展性與競爭力的輸出方案，打造可複製的示範車隊，前進亞洲新能源市場。

在主要功能上，中興電與弘鉅汽車說明，此次發表的氫能公車具備7至10分鐘快速加氫能力，續航里程可達365公里，適用於高班次、長距離與重載等多元營運情境，全車搭載35MPa高壓供氫系統，配合通過國際認證的儲氫瓶組件、耐氫脆材料與即時氣密監控設計。

公車 電動車 1513中興電

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