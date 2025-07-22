商辦與高端住宅雙主軸驅動 台中成資產布局首選城市

商辦與高端住宅雙主軸驅動，台中市成為中台灣資產佈局首選城市，其中七期更穩居企業主等高端族群資產配置的核心。豪宅一哥聯聚建設繼「聯聚中雍大廈」、「聯聚中維大廈」之後，宣布將於第4季推出第三棟頂級商辦「聯聚中衡大廈」，備受市場高度關注。

在政策調控與景氣觀望的背景下，台中商辦市場展現穩健成長力道。企業與法人資金轉向具保值與自用彈性的商用不動產。

根據近期對上市櫃法人與企業高階主管的調查結果，有32%的受訪者表示將提高商辦配置比重。另據《住展》雜誌統計，2025年第1季台中預售商辦交易明顯增溫，其中七成集中於七期，顯示資金聚焦於核心區域。

面對七期可開發土地日漸稀少，聯聚建設佈局關鍵地段，承繼過去兩棟七期豪辦作品打造經驗，以「傳承」為設計核心，為台灣隱形冠軍企業打造的首棟「聯聚中雍大廈」，及與日本建築大師隈研吾合作的「聯聚中維大廈」後，將於今年第4季推出第三棟頂級商辦「聯聚中衡大廈」。

此案樓高37層，規劃60至130坪彈性格局，攜手義大利建築團隊ACPV Architects操刀全案建築與空間設計。聯聚與ACPV Architects雙品牌融合西方美學與東方哲思，打造具國際規格與高度識別性的地標級建築，尚未公開即受市場高度關注，吸引重視品牌形象與長期資產配置的企業客群青睞。

據統計，台中市公司總數近五年成長逾15%。在地產業動能與國際企業進駐雙軌並進之下，「聯聚中衡大廈」不僅提供具高度辨識度的企業門面，也滿足資產配置、形象經營與長期持有等複合需求。

另一方面，儘管景氣氛圍保守，台中高端住宅市場仍有亮點，根據最新一期實價登錄顯示，大台中預售屋成交單價紛紛來到7至9字頭，隨著台中捷運綠線開通三年，藍線於今年6月動工，橘線也啟動籌備，台中正快速進入「軌道成網」的新時代。

品牌建設公司如聯聚積極佈局，台中房市迎來以「捷運路網與建設品牌」為雙核心驅動的新階段，高端定位住宅「聯聚玉衡大廈」，以及子品牌「理仁泰舍」展現市場韌性，吸引資產配置型及追求住宅品質買方的關注。

隨著台中交通建設成熟、捷運成網，加上建設公司品牌力與產品升級，吸引更多高資產客群置產台中。

聯聚建設近期推出的「聯聚玉衡大廈」，位於七期市政核心區，面秋紅谷公園，鄰捷運藍線預定站點，強調「出繁華、入寧靜」的生活哲學，基地面積達1,838坪，採雙塔設計，規劃逾1,100坪綠化花園，與植栽環繞的迎賓迴轉道，樓高51層為中台灣最高住宅大樓。

全案均質62坪、每戶皆享14.5米面寬、永久棟距與良好通風採光，無論在空間格局或建築細節上，皆體現聯聚高標準，而根據實價登錄資料，「聯聚玉衡大廈」成交均價已破百萬，改寫台中豪宅紀錄。

此外，聯聚子品牌理仁建設推出的「理仁泰舍」，為集團首度進軍北區的高端捷運宅代表作，步行即可抵達綠線與橘線交會的文心中清站，交通便捷，串聯七期核心、市府特區與高鐵台中站，展現北區少見的雙捷運交通優勢。

此案主推45坪均質住宅，承襲「理仁柏舍」與「理仁奕舍」的口碑，延續聯聚品牌對居住美學與建築比例的講究，為當代家庭打造質感日常，成功吸引剛性自住市場與品牌忠誠客群。