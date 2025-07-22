快訊

MLB／台美混血費爾柴德遭勇士移出40人名單 面臨下放或轉隊

台美關稅半導體、汽車零件、藥品列重點 保健食品業者忐忑

8月以後還能繼續談？ 美財長：高關稅逼出更好的協議

對等關稅衝擊汽車市場 部分車商下修全年展望

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美國對等關稅衝擊台灣汽車市場，造成先前原本有意入市的消費者集體緩購，業者指出，而從現在起算，今年的可銷售期只剩下五個月，全年車市恐較去年大幅衰退，部分車商已下修全年展望。

據悉，各大豪華進口車品牌目前手中庫存非常可觀，部分品牌甚至已向原廠下修全年銷售預估，原本計畫要抵台的進口車則技術性的調降數量，以減少關稅衝擊。

原本和泰車（2207）對7月車市相當樂觀，7月上旬也確實交車和訂單來客數都大幅回升，但隨著政府遲遲未宣布汽車進口關稅的政策，買氣開始縮減，和泰車對整體車市的展望也趨於保守。

在此之前，各品牌私下也說，整體車市只有和泰車賣的好，其他品牌則相對慘澹。

車商指出，目前市場上的庫存水位相當高，尤其是進口車商手中庫存滿滿，原本等著關稅明確之後，即可陸續去化。但眼見到年底只剩五個月，情況仍然未明，不能確知買氣是遲延或是消失，市場上議價空間更大，動輒超過一成甚至更高的折讓空間，使得市場更加紊亂。

目前除了庫存滿手的車商，祭出近二成的折讓之外，為了減少損失，確保經銷商的戰力，部分車商已減少進口車的數量和進度，進一步觀察政府政策走向再作打算。

車市 車商 進口車

延伸閱讀

市場觀望台灣關稅結果 新台幣震盪走貶續測29.5元

行政院駁關稅32%謠言 趙少康：若有誤為何不敢告訴國人幾%？

美國對台關稅如32%會引發失業潮？ 網推測：傳產恐倒一半

趙少康提美給台關稅確定32% AIT發聲：談判還在進行

相關新聞

車市震撼 進口車賣國產價…不管電動車還是跑車價格「都可以談」

美關稅進逼，「進口車賣國產價」議題引爆。美對台關稅逼近公布時點，國內指標車商寶嘉聯合代理的法國品牌PEUGEOT昨（21...

對等關稅衝擊汽車市場 部分車商下修全年展望

美國對等關稅衝擊台灣汽車市場，造成先前原本有意入市的消費者集體緩購，業者指出，而從現在起算，今年的可銷售期只剩下五個月，...

信義開發奪新北捷運聯開案

看準新北市樹林區房市發展潛力，信義企業集團旗下信義開發獲選最優申請人的捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」...

台中新光三越停業 重擊商圈

全台百貨「店王」台中新光三越自今年2月停業至今已超過五個月，當地商圈人流與消費熱度顯著下滑。業界指出，台中新光三越是中部...

台驊：貨櫃三雄第3季營運穩了 歐洲線運價仍高 北美線已無下跌空間

海運市場出現三利基，貨櫃三雄第3季營運穩了。台驊控股總經理顏益財昨（21）日表示，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，加上遠東-歐...

工研院揪團 進擊智慧醫療

醫護人力吃緊，工作負擔日益增加，工研院昨（21）日宣布與亞東紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。