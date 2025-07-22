對等關稅衝擊汽車市場 部分車商下修全年展望

美國對等關稅衝擊台灣汽車市場，造成先前原本有意入市的消費者集體緩購，業者指出，而從現在起算，今年的可銷售期只剩下五個月，全年車市恐較去年大幅衰退，部分車商已下修全年展望。

據悉，各大豪華進口車品牌目前手中庫存非常可觀，部分品牌甚至已向原廠下修全年銷售預估，原本計畫要抵台的進口車則技術性的調降數量，以減少關稅衝擊。

原本和泰車（2207）對7月車市相當樂觀，7月上旬也確實交車和訂單來客數都大幅回升，但隨著政府遲遲未宣布汽車進口關稅的政策，買氣開始縮減，和泰車對整體車市的展望也趨於保守。

在此之前，各品牌私下也說，整體車市只有和泰車賣的好，其他品牌則相對慘澹。

車商指出，目前市場上的庫存水位相當高，尤其是進口車商手中庫存滿滿，原本等著關稅明確之後，即可陸續去化。但眼見到年底只剩五個月，情況仍然未明，不能確知買氣是遲延或是消失，市場上議價空間更大，動輒超過一成甚至更高的折讓空間，使得市場更加紊亂。

目前除了庫存滿手的車商，祭出近二成的折讓之外，為了減少損失，確保經銷商的戰力，部分車商已減少進口車的數量和進度，進一步觀察政府政策走向再作打算。