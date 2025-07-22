車市震撼 進口車賣國產價…不管電動車還是跑車價格「都可以談」

美關稅進逼，「進口車賣國產價」議題引爆。美對台關稅逼近公布時點，國內指標車商寶嘉聯合代理的法國品牌PEUGEOT昨（21）日宣布，祭出「進口車賣國產車價」的策略，特定車款限時促銷，進而引爆市場價格戰火。

寶嘉聯合昨日宣布全新世代「飛獅背跑旅」PEUGEOT 3008 HYBRID 與「獅王大休旅」PEUGEOT 5008 HYBRID ，最低售價降到120萬元左右，上市十天即突破450輛訂單。寶嘉表示，7月首波可交車配額已經迅速完售，正積極與法國原廠協調追加配額，滿足消費者需求。

據了解，近期因美國關稅問題進逼，不僅進口新車賣國產價，先前，多家指標豪華進口車商已出現「庫存出清」價格戰，不管是電動車還是跑車「都可以談」，出清價格的議價空間甚至一家比一家還大，庫存出清議價幅度從一成起跳。業界指出，在PEUGEOT的低價搶市策略點火之下，這波車市價格戰火似有擴大燎原之勢，也揭示豪華車市場全面開戰。

業界指出，自5月以來，因為台美對等關稅引起調降進口車關稅的議題，造成台灣車市的急凍，6月下旬經濟部產發署定調關稅調降將以美國車為主，讓買氣短暫回暖，但近期市場又傳出美國進口車關稅可能降到零，而衝擊原本出籠的買氣，市場動能再度緊縮。

因為許多消費者認為，若傳言成真，則台灣後續車市將因美系車價格大降而崩跌，導致市場出現「車價大砍殺」的連鎖反應，因此愈晚買愈有利。對此，許多車商認為不能坐以待斃，必須儘速出清庫存，否則關稅一宣布，恐怕會賣不掉甚至恐吞下庫存跌價損失，尤其以豪華車最受衝擊。

在庫存車出清大戰之際，寶嘉聯合劍走偏鋒，近日發表的3008 HYBRID與 5008 HYBRID售價大砍，甚至被認為是「國產車的售價賣進口車」，搶在關稅調降之前，用國產車價格作為誘因，先搶一波潛在的購車買家預算。此舉也確實率先囊括了一筆大單。

寶嘉聯合指出，3008 HYBRID售價自119.8萬元起，5008 HYBRID則自129.8萬元起（皆為舊換新補助後價格），在這450張訂單中，PEUGEOT 3008 HYBRID與PEUGEOT 5008 HYBRID的銷售占比為6:4。其中，「飛獅背跑旅」PEUGEOT 3008 HYBRID訴求帥氣俐落的造型，「獅王大休旅」PEUGEOT 5008 HYBRID 則是主打寬敞靈活空間。