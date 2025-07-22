快訊

台美關稅半導體、汽車零件、藥品列重點 保健食品業者忐忑

工研院揪團 進擊智慧醫療

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，左起中山醫學大學附設醫院總院院長蔡明哲、亞東紀念醫院院長邱冠明、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、高雄榮民總醫院院長陳金順、奇美醫院專案副院長陳綉琴。記者李珣瑛／攝影
工研院宣布攜手亞東醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院，共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，左起中山醫學大學附設醫院總院院長蔡明哲、亞東紀念醫院院長邱冠明、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、高雄榮民總醫院院長陳金順、奇美醫院專案副院長陳綉琴。記者李珣瑛／攝影

醫護人力吃緊，工作負擔日益增加，工研院昨（21）日宣布與亞東紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，幫助醫護人員從行政支援邁向臨床判斷，將作業時間從30分鐘縮短至3分鐘，開創智慧醫療AI落地新模式。

工研院副總暨生醫所所長莊曜宇表示，2024年工研院研發出「MedBobi醫護聲易通」，今年升級為「MedBobi 2.0」，以開放式平台整合四家智慧醫療機構提供的臨床語音資料，包括醫療術語、語調語氣與臨床情境，提升AI對醫護語言的理解與回應能力，成為最接近現場的智慧醫護助理系統，輔助醫護人員進行臨床判斷，減輕文書負擔，也是台灣第一個以醫院臨床語料與AI模型訓練的智慧醫療共創平台。

研調機構Research Nester報告指出，2024年全球醫療保健AI市場規模約為497.1億美元，預計年複合成長率將超過45.3%，2037年超過6.4兆美元。

亞東醫院院長邱冠明表示，目前醫護現場的行政紀錄工作需求龐大，醫護人員交班後還要補寫紀錄，希望讓AI語音轉文字幫助醫護人員自動摘要、輔助工作，成為對現場有感的AI應用。

高雄榮民總醫院院長陳金順指出，MedBobi 2.0結合生成式AI與智慧助理功能，讓醫療照護能更精準且有品質。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲指出，繁重的行政流程和文書負擔，是醫護人員的工作痛點，希望MedBobi 2.0導入臨床語意資料分析，提升決策即時性與精準度。

奇美醫院專案副院長陳綉琴則指出，文書作業負擔是影響醫護留任的重要因素。期望透過平台導入，減輕護理人員工作壓力，提高留任率。

AI 醫護人員

延伸閱讀

工研院MedBobi 2.0整合平台啟動 AI助理不再讓醫師斜眼看病人

工研院攜手四大醫療體系 打造智慧決策醫護系統

AI機器人產業大聯盟 六大公協會攜手工研院、資策會、指標大廠

新竹台大分院智慧醫療研討會 產學研醫共推智慧醫療新未來

相關新聞

信義開發奪新北捷運聯開案

看準新北市樹林區房市發展潛力，信義企業集團旗下信義開發獲選最優申請人的捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」...

台中新光三越停業 重擊商圈

全台百貨「店王」台中新光三越自今年2月停業至今已超過五個月，當地商圈人流與消費熱度顯著下滑。業界指出，台中新光三越是中部...

台驊：貨櫃三雄第3季營運穩了 歐洲線運價仍高 北美線已無下跌空間

海運市場出現三利基，貨櫃三雄第3季營運穩了。台驊控股總經理顏益財昨（21）日表示，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，加上遠東-歐...

工研院揪團 進擊智慧醫療

醫護人力吃緊，工作負擔日益增加，工研院昨（21）日宣布與亞東紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院共同...

觀察市況 別只看SCFI

台驊投控總經理顏益財指出，新冠疫情後，全球貨櫃輪運輸版圖逐漸改變，各地貨量也因地緣政治動態、關稅等議題變化而各有消長，業...

智慧經營／凱基投顧總經理鄭宗祺 產業大白話 貼近投資人

凱基投顧連兩年獲得Extel（原《機構投資人》雜誌）六大獎項，專業研究實力傲視同業。凱基投顧總經理鄭宗祺認為，研究員平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。