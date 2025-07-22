工研院揪團 進擊智慧醫療

醫護人力吃緊，工作負擔日益增加，工研院昨（21）日宣布與亞東紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院共同啟動「MedBobi 2.0整合平台」，幫助醫護人員從行政支援邁向臨床判斷，將作業時間從30分鐘縮短至3分鐘，開創智慧醫療AI落地新模式。

工研院副總暨生醫所所長莊曜宇表示，2024年工研院研發出「MedBobi醫護聲易通」，今年升級為「MedBobi 2.0」，以開放式平台整合四家智慧醫療機構提供的臨床語音資料，包括醫療術語、語調語氣與臨床情境，提升AI對醫護語言的理解與回應能力，成為最接近現場的智慧醫護助理系統，輔助醫護人員進行臨床判斷，減輕文書負擔，也是台灣第一個以醫院臨床語料與AI模型訓練的智慧醫療共創平台。

研調機構Research Nester報告指出，2024年全球醫療保健AI市場規模約為497.1億美元，預計年複合成長率將超過45.3%，2037年超過6.4兆美元。

亞東醫院院長邱冠明表示，目前醫護現場的行政紀錄工作需求龐大，醫護人員交班後還要補寫紀錄，希望讓AI語音轉文字幫助醫護人員自動摘要、輔助工作，成為對現場有感的AI應用。

高雄榮民總醫院院長陳金順指出，MedBobi 2.0結合生成式AI與智慧助理功能，讓醫療照護能更精準且有品質。

中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲指出，繁重的行政流程和文書負擔，是醫護人員的工作痛點，希望MedBobi 2.0導入臨床語意資料分析，提升決策即時性與精準度。

奇美醫院專案副院長陳綉琴則指出，文書作業負擔是影響醫護留任的重要因素。期望透過平台導入，減輕護理人員工作壓力，提高留任率。