台中新光三越停業 重擊商圈

全台百貨「店王」台中新光三越自今年2月停業至今已超過五個月，當地商圈人流與消費熱度顯著下滑。業界指出，台中新光三越是中部百貨市場的指標據點，停業不僅讓整體百貨業績下滑，也為高端精品與餐飲品牌帶來壓力。

根據統計，今年上半年大台中百貨總營收約達332.7億元，年減14.2%，減少逾55億元。同期間，新光三越營收從116.8億元大減至40.8億元，年減幅度達65%，使中部百貨整體成長力道受到巨大衝擊。

台中新光三越原設有LV、GUCCI、BOTTEGA VENETA、LOEWE等12家精品獨家品牌，多為全台表現頂尖的一線店點。停業後，LV先至「由鉅惟上」開設臨時店點，其他品牌則選擇在七期豪宅區或高端飯店設置臨時門市，力求維繫主顧服務。

雖然部分精品業者透過異地布局試圖維繫核心客群，但街邊店無法復現百貨的固定人潮與消費能量。業界初估，多數精品品牌上半年業績衰退超過五成。

餐飲業同樣遭遇營運壓力。瓦城集團公布6月營收達4.72億元，年減13.8%，旗下三家設於台中新光三越的餐廳停業至今；乾杯集團的「老乾杯」、「乾杯燒肉」、「麻辣45」亦受影響，6月營收較去年同期減少6.4%。

漢來美食（1268）指出，旗下「名人坊」台中新光據點停擺，使6月營收年減約4%。多家餐飲業者指出，新光三越長期為中部市場的核心動能來源，停業帶來的不只是單點關閉，更打亂整體營運結構。

台中新光三越有800多個櫃位，估計影響超過4,000名櫃姐及銷售人員。雖部分員工被調往其他據點支援，但由於業績抽成制度與消費客層差異，多數人實質收入都明顯減少。

品牌業者與櫃姐期盼台中新光三越能在周年慶前恢復營運，帶動人潮回流，回補上半年業績缺口。

後疫情時代的百貨競爭日益白熱化，商圈重啟速度成為在地業者高度關注的議題。多數店家認為，台中新光三越的復業將是七期商圈回暖關鍵之一，期盼相關單位能加速行政協助與修復審查，儘早釋出復業時間表。

若能在周年慶檔期前恢復營業，有助於帶動整體人潮回流，促進下半年消費動能回升，也可助力中部百貨市場重新回到成長軌道。