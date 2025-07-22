快訊

台美關稅半導體、汽車零件、藥品列重點 保健食品業者忐忑

台中新光三越停業 重擊商圈

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台中新光三越停業效應擴大重擊精品與餐飲業，品牌業者盼周年慶前復業，以回補業績缺口。記者宋健生／攝影
台中新光三越停業效應擴大重擊精品與餐飲業，品牌業者盼周年慶前復業，以回補業績缺口。記者宋健生／攝影

全台百貨「店王」台中新光三越自今年2月停業至今已超過五個月，當地商圈人流與消費熱度顯著下滑。業界指出，台中新光三越是中部百貨市場的指標據點，停業不僅讓整體百貨業績下滑，也為高端精品與餐飲品牌帶來壓力。

根據統計，今年上半年大台中百貨總營收約達332.7億元，年減14.2%，減少逾55億元。同期間，新光三越營收從116.8億元大減至40.8億元，年減幅度達65%，使中部百貨整體成長力道受到巨大衝擊。

台中新光三越原設有LV、GUCCI、BOTTEGA VENETA、LOEWE等12家精品獨家品牌，多為全台表現頂尖的一線店點。停業後，LV先至「由鉅惟上」開設臨時店點，其他品牌則選擇在七期豪宅區或高端飯店設置臨時門市，力求維繫主顧服務。

雖然部分精品業者透過異地布局試圖維繫核心客群，但街邊店無法復現百貨的固定人潮與消費能量。業界初估，多數精品品牌上半年業績衰退超過五成。

餐飲業同樣遭遇營運壓力。瓦城集團公布6月營收達4.72億元，年減13.8%，旗下三家設於台中新光三越的餐廳停業至今；乾杯集團的「老乾杯」、「乾杯燒肉」、「麻辣45」亦受影響，6月營收較去年同期減少6.4%。

漢來美食（1268）指出，旗下「名人坊」台中新光據點停擺，使6月營收年減約4%。多家餐飲業者指出，新光三越長期為中部市場的核心動能來源，停業帶來的不只是單點關閉，更打亂整體營運結構。

台中新光三越有800多個櫃位，估計影響超過4,000名櫃姐及銷售人員。雖部分員工被調往其他據點支援，但由於業績抽成制度與消費客層差異，多數人實質收入都明顯減少。

品牌業者與櫃姐期盼台中新光三越能在周年慶前恢復營運，帶動人潮回流，回補上半年業績缺口。

後疫情時代的百貨競爭日益白熱化，商圈重啟速度成為在地業者高度關注的議題。多數店家認為，台中新光三越的復業將是七期商圈回暖關鍵之一，期盼相關單位能加速行政協助與修復審查，儘早釋出復業時間表。

若能在周年慶檔期前恢復營業，有助於帶動整體人潮回流，促進下半年消費動能回升，也可助力中部百貨市場重新回到成長軌道。

營收 新光三越

延伸閱讀

台南話題酒吧+1 臺虎精釀與TCRC聯手打造「GIDDY」進駐新光三越小北門

吳東進穩掌新光三越、順利推舉吳東昇續任董座 下一步劍指台新新光金

新光三越董座爭奪戰落幕 吳東昇續任、吳昕陽任副董兼總經理

新光三越吳東昇續任董座 吳昕陽升任副董兼總經理

相關新聞

信義開發奪新北捷運聯開案

看準新北市樹林區房市發展潛力，信義企業集團旗下信義開發獲選最優申請人的捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」...

台中新光三越停業 重擊商圈

全台百貨「店王」台中新光三越自今年2月停業至今已超過五個月，當地商圈人流與消費熱度顯著下滑。業界指出，台中新光三越是中部...

台驊：貨櫃三雄第3季營運穩了 歐洲線運價仍高 北美線已無下跌空間

海運市場出現三利基，貨櫃三雄第3季營運穩了。台驊控股總經理顏益財昨（21）日表示，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，加上遠東-歐...

工研院揪團 進擊智慧醫療

醫護人力吃緊，工作負擔日益增加，工研院昨（21）日宣布與亞東紀念醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院與奇美醫院共同...

觀察市況 別只看SCFI

台驊投控總經理顏益財指出，新冠疫情後，全球貨櫃輪運輸版圖逐漸改變，各地貨量也因地緣政治動態、關稅等議題變化而各有消長，業...

智慧經營／凱基投顧總經理鄭宗祺 產業大白話 貼近投資人

凱基投顧連兩年獲得Extel（原《機構投資人》雜誌）六大獎項，專業研究實力傲視同業。凱基投顧總經理鄭宗祺認為，研究員平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。