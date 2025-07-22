信義開發奪新北捷運聯開案

看準新北市樹林區房市發展潛力，信義企業集團（9940）旗下信義開發獲選最優申請人的捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」，昨（21）日與新北市政府簽約。信義開發董事長周俊吉表示，兩案將興建兩棟地上27樓之地標性捷運聯開案，總投資45億元，2032年完工後將成為「樹林101」。

周俊吉昨天出席簽約，他表示，此案有三大特色，首先，「LG16站出入口A、B捷運開發案」加入節能減碳，以綠建築標準興建。第二，因應AI趨勢，以智慧建築預做規劃。第三是融入信義開發的社造經驗，協助買方在交屋前就認識彼此，讓他們買到好房子，也買到好鄰居。

「LG16站出入口A、B捷運開發案」開發基地位於樹林區八德街與啟智街交會的街廓，A基地面積約463.43坪，B基地面積約572.33坪。

兩項開發案最快2026年底拿建照、2027年動工、2032年完工。周俊吉指出，將興建兩棟27層、地下五層捷運共構開發大樓，總投資金額45億元，完工後將成為地標性建築「樹林101」。

信義開發表示，進駐樹林基於三大考量；首先，捷運通車可望形成人口與商業新聚落，「到站即到家」模式對購屋族有吸引力。

其次，目前樹林每坪成交均價55萬至65萬元，低於鄰近板橋每坪80萬元以上與新莊每坪成交價75萬至85萬元，區域存在價格補漲空間；第三，雖然房市進入盤整期，但樹林自住剛性需求相當強，加上信義開發在產品設計、社區營造的實力，預期全案可以脫穎而出。

信義開發在捷運土城樹林線已布局三案，今年2月簽約的LG17案，提供多元坪數選擇，兼顧自住與置產，強調機能靈活與空間效率。

「LG16站出入口A案」主打中坪數以上，針對區域內換屋型家庭或追求更大生活空間的其他區域外溢客設計；「LG16站出入口B案」鎖定首購族與青年自住族，規劃較小坪數、高坪效產品。