台驊：貨櫃三雄第3季營運穩了 歐洲線運價仍高 北美線已無下跌空間

海運市場出現三利基，貨櫃三雄第3季營運穩了。台驊控股（2636）總經理顏益財昨（21）日表示，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，加上遠東-歐洲線運價仍高、航商獲利豐厚，北美線運價跌到成本線附近，已無下跌的空間，推估貨櫃三雄第3季營運將優於預期。

陽明海運日前表示，第3季受惠於歐美線旺季到來，關稅短期影響衝擊變小，市場運量及運價正向發展，遠東到北美線短期內加班船艙位供給增加已經結束，有助於運價回穩。第3季步入旺季，運價回檔空間有限，有望維持合理水準。

顏益財分析本季貨櫃輪前景，全球主要航線目前僅遠東-北美線下滑幅度較大，但其餘航線都表現不錯，隨著全球運價普遍走穩，傳統旺季加持；加上貨櫃輪第2季獲利被匯率影響，匯率回穩，第3季匯率干擾降低。看好長榮、陽明等航商第3季營運表現轉佳，有望比第2季好。

顏益財認為，航商營運表現與運價之間的連動，反應時間會相差約一個月，6月的運價會呈現在7月的營收，6月底前運價都還很好，代表7月營運不會太差。目前川普政府新關稅開徵日（8月1日），是全球貨櫃輪業者重要的關鍵，匯率變動、關稅議題是否牽動美國通膨等問題，都可能影響貨櫃海運貨量，必須緊密觀察。

顏益財指出，不只是貨櫃三雄第3季展望看俏，台驊控股本業及業外也「雙好」，美國關稅政策加速供應鏈移轉，台驊印尼雅加達辦公室昨（21）日開幕，目前在東南亞七國設有營運據點，隨著市場變動瞄準商機。

台驊轉型投資控股公司並長期投資長榮、陽明等股票，今年第2季、第3季股利進帳，台驊目前持有長榮海運約7,400張，推估股利收入約2.4億元，對台驊第2季財報每股貢獻約1.7元。另外，台驊持有陽明逾2.2萬張、股利約1.7億元，握有長榮航空7,000張、股利1,680萬元，都將在本季進帳。