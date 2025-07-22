觀察市況 別只看SCFI

台驊投控（2636）總經理顏益財指出，新冠疫情後，全球貨櫃輪運輸版圖逐漸改變，各地貨量也因地緣政治動態、關稅等議題變化而各有消長，業界若要觀察貨櫃海運市況變化，現在不能只看單一的上海集裝箱出口運價指數（SCFI），也要搭配其他指標，否則會失真。

顏益財指出，過去判斷景氣的SCFI已無法反映市場全貌，全球物流市場因地緣政治起變化，上海貨量現在占全球總貨量占比降到低於一成，已不能用單一指數來判斷全球貨櫃輪市場變化。

SCFI指數的參考指標性，可以新冠疫情作為分水嶺，疫情後上海地區的港口進出口貨量不斷減少，無法代表市場的景氣榮枯，應該搭配中國集裝箱指數（CCFI）佐證。若要更宏觀，還要看世界貨櫃運價指數（WCI），從WCI的指數變化，大陸出口貨量已經降到占全球三成。