快訊

別再打了！超過20國發布聯合聲明 呼籲立即結束加薩戰爭

世大運／金怡君以小博大 踢下波蘭長腿妹闖金牌戰

雷虎表態參與台積電無人機隊招商競標 並規劃美國投資設廠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

無人機大廠雷虎（8033）21日表態，將參與台積電（2330）無人機隊招商競標，雷虎科技強調，公司具備技術能力與實際績效，可協助台積電導入無人機於半導體廠房巡檢，以減少人力需求，提高設備安全，同時也為產業帶來創新。

富虎科技同時宣布，將在美國投資設廠，與美系無人機零組件大廠合作，生產無人機關鍵零組件，就近搶攻美國無人機市場，相關設廠計畫預計今年底或明年初就會定案。

雷虎科技6月合併營收1.89億元，月增45.8%、年增72.9%，為連續二個月呈年月雙增走勢，並改寫歷史次高；累計上半年合併營收7.49億元、年增17.6%，創歷年同期新高。

因應缺工與AI大趨勢，台積電傳出正積極籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已進入招商競標階段，預計下半年拍板。

對此，雷虎科技表示，公司具備技術能力及實際績效，可協助台積電導入無人機於半導體廠房巡檢。而雷虎科技早已在自家大埔美廠區實施無人機巡檢，並通過經濟部科專認證符合國家標準，展現成熟度。

雷虎科技憑藉研發經驗，開發AI辨識、追蹤及避障系統，適合廠房複雜環境的高清監測需求；公司已於大埔美廠區部署無人機，執行設備監控、環境偵測及安全檢查。

雷虎科技指出，半導體廠房巡檢要求嚴苛，傳統人力耗時且有風險；無人機可24小時監控，快速識別異常、發警報，降低停機風險並提升安全。

雷虎科技強調，公司的實績驗證可靠性，具應用於台積電潛力。隨著全球無人機工業巡檢市場成長，雷虎科技等台灣業者把握非紅供應鏈商機，預期可加速推動產業鏈發展。

至於美國設廠案，雷虎科技表示，公司今年初發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV(自殺無人機)飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎科技在美國加州森林湖（Lake Forest）設有無人機關鍵零組件設計研發與行銷中心，初步計畫在附近覓地設廠，投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈。為拓展海外市場，雷虎科技將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。

無人機 台積電 雷虎科技

延伸閱讀

山寨？大陸疑仿美國技術 推新型垂直起降無人機

烏克蘭派無人機襲俄羅斯 莫斯科主要機場陷混亂…成千上萬乘客受困

俄羅斯新一波無人機飛彈攻擊 基輔至少1死多處起火

台積電：嘉義廠部分系統工程尚未復工 理由曝

相關新聞

最新第2季信義房價指數 五縣市房價跌回一年前、活口只剩北南雙都

據最新第2季信義房價指數季指數六都+新竹部分，除台北及台南出現反彈走勢外，其餘各都房價指數季變動均出現下滑跡象，其中新竹...

房市買氣冷淡 基隆這預售案卻逆勢創新高價

今年房市買氣冷淡，惟仍有個案逆勢繳出佳績。據最新實價揭露，基隆市出現新高價，位於中正區義二路上的「橙品211」，今年甫推...

房仲：以房養老貸款半數來自北北基 女屋主占近6成

台灣房屋集團趨勢中心整理金管會數據，以房養老貸款目前累計的9642件中，有4772件來自於北北基，等於有一半的案量都來自...

越南新法規上路 安特羅腸病毒疫苗送件布局東南亞

國光生技子公司安特羅生技公告，自行開發的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已由合作方越南國營公司VABIOT...

響應「丹娜絲風災募款專案」 會員到萊爾富捐款再送30 Hi 點

7月6日丹娜絲颱風席捲台灣，許多民眾的財產、家園及生活受到嚴重損害及影響，亟待協助重建，萊爾富響應衛生福利部「114年丹...

月薪5萬難買房 專家：全台同病相憐、未來恐有兩大隱憂

近年全台房價大幅上揚，民眾哀嚎越來越買不起房，亦有台中人直指「月薪只有5萬元，房價一坪卻要50萬元」，全向科技房產中心總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。