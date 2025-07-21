雷虎表態參與台積電無人機隊招商競標 並規劃美國投資設廠

無人機大廠雷虎（8033）21日表態，將參與台積電（2330）無人機隊招商競標，雷虎科技強調，公司具備技術能力與實際績效，可協助台積電導入無人機於半導體廠房巡檢，以減少人力需求，提高設備安全，同時也為產業帶來創新。

富虎科技同時宣布，將在美國投資設廠，與美系無人機零組件大廠合作，生產無人機關鍵零組件，就近搶攻美國無人機市場，相關設廠計畫預計今年底或明年初就會定案。

雷虎科技6月合併營收1.89億元，月增45.8%、年增72.9%，為連續二個月呈年月雙增走勢，並改寫歷史次高；累計上半年合併營收7.49億元、年增17.6%，創歷年同期新高。

因應缺工與AI大趨勢，台積電傳出正積極籌組無人機隊，將率先導入美國亞利桑那州廠區使用，首批標案已進入招商競標階段，預計下半年拍板。

對此，雷虎科技表示，公司具備技術能力及實際績效，可協助台積電導入無人機於半導體廠房巡檢。而雷虎科技早已在自家大埔美廠區實施無人機巡檢，並通過經濟部科專認證符合國家標準，展現成熟度。

雷虎科技憑藉研發經驗，開發AI辨識、追蹤及避障系統，適合廠房複雜環境的高清監測需求；公司已於大埔美廠區部署無人機，執行設備監控、環境偵測及安全檢查。

雷虎科技指出，半導體廠房巡檢要求嚴苛，傳統人力耗時且有風險；無人機可24小時監控，快速識別異常、發警報，降低停機風險並提升安全。

雷虎科技強調，公司的實績驗證可靠性，具應用於台積電潛力。隨著全球無人機工業巡檢市場成長，雷虎科技等台灣業者把握非紅供應鏈商機，預期可加速推動產業鏈發展。

至於美國設廠案，雷虎科技表示，公司今年初發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV(自殺無人機)飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎科技在美國加州森林湖（Lake Forest）設有無人機關鍵零組件設計研發與行銷中心，初步計畫在附近覓地設廠，投入生產FPV關鍵零組件給美國及歐洲客戶。

目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈。為拓展海外市場，雷虎科技將攜手合作夥伴申請加入Blue UAS清單，進一步提升產品在美國市場的信任度與競爭力。