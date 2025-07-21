先建後售眼見為憑！「尉寶大敦主人」驚豔大墩路受矚目

國內預售房市觀望氣氛濃厚，反觀強調「看得到，摸得到」的先建後售案在市場異軍突起！位於台中市五期重劃區精華地段、剛完工落成的新成屋案「尉寶大敦主人」，每周來客平均達20至25組，在市場受到矚目。

近年缺工缺料問題難解，不僅營建時間拉長、成本續漲，交屋時程也持續延宕，5年前國泰建設先開第一槍，考慮從預售制改採先建後售後，房產專家也指出，先建後售不只降低營建價格波動風險，也賦予「看得到、摸得到」的品質保障，彰顯建商品牌實力。

從整合土地開始，琢磨近2,000個日子，總銷20億元的「尉寶大敦主人」完工落成，不僅成為大墩路最美風景，也成為後金龍海嘯時代、五期富人區最受矚目的新成屋案。

緊鄰七期東側，具備優越生活機能的五期大墩路、文心路商圈，幅員擴及西屯、南屯與西區三大市中心，原本就是中部知名富人聚落，尤其大墩商圈、公益商圈、精明商圈周邊，過去即為七期豪宅建商如寶璽、寶輝、由鉅的推案重心。

後金龍海嘯時代，房市回歸剛性買盤，當七期單價有感攀升，總價門檻高不可攀，兼具現成機能與價格優勢的五期市中心，抗跌保值的地段特性，再度回歸高資產族群心中，成為新興置產焦點。

位於五期精華區段的新成屋案「尉寶大敦主人」，基地可由大墩路銜接台灣大道，由大墩十七街銜接市政路，一端是七期的極致奢享，一端是五期的極致慢活。

除了周邊環境機能發展完熟，更鄰近含金量最高、未來藍綠雙線共構的捷運市政府站，在國泰置地廣場、冠德G9-1與G9-2聯開案等大型複合式開發商場加持下，不僅商圈量能極大化，市政路延伸第一階段開通，年底中部最高的「市政之鑽」啟用，勢將帶動區域發展，躍升快城慢活趨勢核心。

尉寶建設機構從七期南側「主人園邸」，到八期南側「南苑主人」，將公司個案視為藝術品精雕細琢，公司成立近20年，堅持質精量少、只做最好初衷，以每一座都是代表作的決心，成就五期核心「大敦主人」的難能可貴。

尉寶建設總經理陳英哲表示，選擇先建後售，代表尉寶選好地段、蓋好房子的決心，眼見為憑的建築風景，也是對於住戶的永久承諾。

陳英哲指出，當初取得這塊五期大墩路、大墩十七街口，封藏逾40年的稀有角地，尉寶思考的，不是可以獲得多少，而是可以回饋多少、又能帶給城市什麼樣的感動；因此邀請屢獲都市空間設計大獎肯定的許獻叡建築師，以及擁有豐富跨國飯店設計經驗的BSA賓史華隆-林志煌設計師，聯袂打造「尉寶大敦主人」。

尉寶善用基地135度鈍角優勢，以綠意打開建築，為繁華引入自然。許獻叡對應大墩路繁華街廓，在逛街、散步的路徑中，創造停留駐足的節點。

「尉寶大敦主人」留白大尺度廣場，創造樹海環抱的愜意，更在社區公共空間加入豐富的藝術雕塑地景，讓回家的心境得以好好轉換、沉澱及重啟，而天際漂浮的玫瑰金陽台，也呼應135度角概念，創造優雅而迷人的建築細節。

現場銷售副總鄭弘昆表示，「尉寶大敦主人」6月啟動首波早鳥預約迄今，周周來人突破20組，其中不乏住在基地周邊的自營商、師字輩客群。