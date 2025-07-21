發現薇趨勢／馬斯克的政治學

馬斯克終於走到了這一步——成立「美國黨」，正式把手伸進美國政壇。此舉對外界或許是驚愕，但對熟悉他的人而言，卻像是場預料之中的轉身。馬斯克不是第一次跨界，只是這次，他把目標設在權力的核心——制定規則的地方。

有人說他是為了切割川普，也有人認為他在DOGE改革受阻後另起戰場。但這些推測都不及一個更關鍵的心理斷點：他親手搭建AI浪潮的舞台，但站在聚光燈下的卻是奧特曼（Sam Altman），這可能才是真正讓他邁向政治新篇章的最後一根稻草。

曾幾何時，馬斯克是少數能靠一條推文操控市場情緒的科技教主。他創辦OpenAI，致力讓AI造福人類，結果幾年後，他退出董事會，與後來當紅的CEO奧特曼公開撕破臉，還發動訴訟。而今OpenAI已是全球生成式AI的代名詞，與微軟聯手稱霸產業鏈；奧特曼成為矽谷的新偶像、政策對話的常客；而馬斯克，卻得在X平台上自創xAI，自推Grok，努力證明自己還在局內。

從特斯拉到SpaceX，從X（前Twitter）到Neuralink，他的企業帝國橫跨各大科技前線。但回顧近年，特斯拉股價與市占逐漸被中國品牌蠶食；白宮將審查與SpaceX間數十億美元的合約；Neuralink與Optimus人形機器人還停留在開發期，連社群平台X也未見翻轉頹勢。真正能定義未來的AI戰場，馬斯克失去了第一順位的主導權。他知道，這不只是資源分配的問題，而是敘事主權的轉移——他說的未來，別人已經在定義了。

這對馬斯克這樣的創造者是難以忍受的。當他創造了舞台，卻不是他站在上面領受掌聲，那會是什麼感覺？於是政治成了他能重新搶回聚光燈的地方。與其繼續在科技場內苦撐，不如親手搭建另一個舞台，讓話語權不再取決於他人眼光，而是握在自己手中。

川普的當選給了他範本，但馬斯克顯然想做得更極致。他不靠地方組織起家，也不需要黨內初選的傳統鋪陳，他擁有的是全球網路流量與信徒，一個可以自建議題、帶風向、塑造輿論的社群機器。他的「美國黨」不是複製川普的共和黨，而是一次試圖跳過傳統結構、用科技語言直通民意的新政治實驗。

當然，馬斯克並非放棄科技戰場。這幾天已有多家媒體披露，特斯拉可能對他創辦的xAI注資。這是一手後路，也是一種聲明：我還沒下場，只是換個方式布局。即使AI的第一波浪潮沒能由他主導，他仍可能透過整合自家企業資源，在第二回合中強勢回歸。他深知，掌握平台與資金，就仍有翻盤的可能。

而進場政治，更像是為自己與未來技術預留一條通道。從火星殖民到腦機介面，這些議題遲早需要政策保障與體制配套，與其等人來設限，不如先行布局。在這樣的盤算下，成立政黨、發動話語權，就不只是個人野心的展演，而是權力邏輯的延續。

科技與政治從來就不是平行線，而是終將交會的軌道。當企業的力量無法再單靠產品說話，當技術的未來必須由規則決定，馬斯克這場從科技界到政壇的跨越，就不再只是個人選擇，而是一種時代的趨勢。

馬斯克或許不是第一個這麼做的人，但毫無疑問，他會是把這場轉型推到極致的那一位。