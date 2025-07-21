智慧經營／凱基投顧總經理鄭宗祺 產業大白話 貼近投資人

凱基投顧連兩年獲得Extel（原《機構投資人》雜誌）六大獎項，專業研究實力傲視同業。凱基投顧總經理鄭宗祺認為，研究員平均資歷較深、人力完整，並提供深入且範圍更廣的研究報告給專業投資人，為最大優勢。

針對一般投資人，凱基投顧則推出「凱基股股漲」、「KGI語音精華播報」及「KGI Podcast產業大白話」等服務，透過影音、語音等呈現方式，解決傳統研究報告內容過於艱深等痛點，不但有助改善一般投資人對於行情「過於樂觀或悲觀」的投資情緒，並進一步達到普惠金融使命。

分析角度 由點延伸線面

Extel 2025年亞太地區評比日前出爐，凱基投顧以本土券商身分與區域型外資券商同台競爭，於超過2,800名來自800多個專業投資機構基金經理人票選中，連兩年奪下六大獎項，包括台灣最佳本地券商獎、最佳企業訪問獎第一名，及四項最佳產業研究員。

鄭宗祺指出，凱基投顧目前研究員超過20人，除電子、傳產、金融產業，及總經，還有專人提供債券、匯率、原物料等報告，且資歷15年以上、五年以上占比各約三分之一，其餘為三至五年，相較國內其他投顧可能有半數研究員資歷不到三年，平均經驗最資深。

另一方面，迥異於其他同業僅有個股或產業報告，凱基投顧特別推出月報「Radar Monthly」，分析角度由「點（個股）」進一步延伸至「線、面（個股間比較、產業整體性等）」，在機構投資人圈評價良好。為解決傳統以機構法人需求為主的研究報告，內容艱深、篇幅較長、圖表太多、書面形式等痛點，凱基投顧提供一般投資人更加友善的服務，包括YouTube、Podcast、AI語音即時播報等，獲得熱烈迴響。

抽絲剝繭 解說投資知識

鄭宗祺說，在凱基投顧官方YouTube頻道播出的「凱基股股漲」，以白話、即時、整合結論等方式，將複雜資訊抽絲剝繭出來，讓一般投資人不僅獲得產業知識或個股建議，更有助改善投資情緒，目前會員達4.4萬，每集常態觀看人數約1萬，累計至今觀看人數約650萬。

「KGI Podcast產業大白話」、「KGI語音精華播報」具有簡單易懂、不花時間等特性，甚至連機構法人都稱讚。他強調，凱基投顧將普惠金融當做一個使命，「透過專業展現、新興科技工具，做貼近投資人需求的事情。」

鄭宗祺表示，隨AI時代到來，對資料彙整、蒐集、翻譯、轉成語音等有所助益，凱基投顧未來規畫以書面研究報告為基礎，來生成影片報告；基於研究員預測未來及判斷資訊真偽等能力仍具優勢，短期間不易被AI取代，甚至扮演更重要角色。

畢業於成大統計所的鄭宗祺，當年因為想找具有深度且可獨當一面的職業，決定踏入投資研究領域，曾經連續十幾年全年無休，一天工作時間達17個小時，練就紮實的投資研究功力，並意外達到提升投資及理財能力、提升本身價值的規畫目標。

凱基投顧給予同仁充分教育訓練、確實培訓帶領、強化總經或策略知識，及充分尊重及自由，是養成及留住人才關鍵。鄭宗祺建議，欲進這行的年輕人最好具備「動如脫兔，靜如處子」個性、身體強壯、高忍耐度、前瞻思維等條件，最重要一點是恪守道德操守。