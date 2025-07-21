《印象花語：簡愛樺毛根藝術創作展》中友創意平台登場

中友百貨公司即日起至9月8日，在A棟10樓創意平台推出《印象花語：簡愛樺毛根藝術創作展》，邀請觀眾走入一場關於藝術、療癒與重生的深度對話。

此次展覽由景觀設計背景出身的藝術創作者簡愛樺主導創作。她將病後復健的生命歷程，轉化為創作動力，透過毛根這一素材進行藝術探索，賦予童趣材料嶄新的藝術價值與視覺層次。

此次展覽作品多以柔和色彩與重疊編織的方式呈現，呼應19世紀印象派強調「瞬間光影與情感表達」的精神核心。展場亦與B棟13樓《印象派150th光影藝術展》形成概念呼應，共同構築一場充滿藝術氛圍的夏日巡禮。

展覽共分為四大系列，分別為《光影》：牆面畫框作品，用立體毛根重新詮釋百年前梵谷名作；《花語》：桌飾作品，以花朵象徵情感交流，結合印象之傘；《再生》：以枯枝造型裝飾創作，寓意生命循環，搭配底部作出山水展現；以及影片說明區、作者介紹區。

簡愛樺過去投入公共設施與景觀空間的設計實踐，擅長捕捉自然與人文之間的細膩連結。然而，一場突如其來的健康挑戰，使她不得不放下忙碌步調，轉而以藝術為療癒之道。她選擇毛根這種柔軟材質，透過扭轉、塑形、上色等技法，創作出充滿生命力的作品，將空間設計的比例邏輯，與個人生命歷練融合其中。

「每一根毛根的編織，都是一場與自己的對話。」簡愛樺說，創作讓她在身心重建的歷程中找到出口，也學會在緩慢中重新理解生命的韌性與美好。她希望透過此次展覽，邀請觀者一同在作品中感受那份從柔軟中綻放的堅定力量，體會藝術帶來的撫慰與重生。

中友百貨表示，《印象花語》不僅是一場視覺藝術展，更是一段生命故事的真誠訴說。今年暑假很是印象派。B棟13樓正在展出《印象派150th光影藝術展》，開展一週已吸引逾5,000人次入場觀影。