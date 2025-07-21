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熱愛生命文教基金會助閃耀凡星－環台公益音樂巡演啟程

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
20多位來自弱勢家庭的青少年組成「凡星樂團」，用音樂擁抱長者、用行動學習付出。業者提供
20多位來自弱勢家庭的青少年組成「凡星樂團」，用音樂擁抱長者、用行動學習付出。業者提供

由財團法人熱愛生命文教基金會舉辦的「閃耀凡星－追夢心旅程，敢夢新奇蹟」環台公益音樂巡演，今年率領20多位來自弱勢家庭的青少年組成「凡星樂團」，深入全台各地退伍榮民之家，用音樂擁抱長者、用行動學習付出，展現生命的韌性與光芒。

此次巡演，由熱愛生命執行長方嘉綺帶隊，並獲得台中至善扶輪社、逢甲大學26聯誼會、前台中市議員張耀中、立法委員羅廷瑋與中華經濟區域戰略發展協會大力支持。台東知本金聯世紀酒店董事長楊子嫺歡迎「凡星樂團」經過台東時前往住宿，台南南埕衖事執行長黃亞男也邀請前往參觀。

方嘉綺表示，此次巡演足跡遍及新竹、板橋、基隆、花蓮、台東、高雄、台南與台中等地，透過一場場真情演出，將世代的陪伴與關懷，送進榮家長輩心坎。

方嘉綺強調，對凡星樂團的孩子們來說，這不只是一次單純的演出行程，更是一場全方位的生命訓練。他們要自己打包行李、規劃流程、學習團隊合作與自我管理，在每場表演中不斷成長與突破。

在反覆汗水與交錯奔波之間，孩子們從「接受幫助」轉化為「主動付出」，用最真誠的演出帶給長輩歡笑，也在一次次互動中獲得肯定與價值。他們的眼神與掌聲，不只是看見表演，更看見了自己的存在意義。

此次巡演，更邀請銀櫃集團雲極建設開發形象總監董芸芸擔任「凡星樂團代言人」，她同時也是台中至善扶輪社25-26社長。

董芸芸長期關注教育平權，積極投入偏鄉教育支持與公益資源推動，多年來用實際行動陪伴孩子們走出困境、翻轉人生。她表示，希望孩子們就像一顆顆發光的種子，在旅程中用愛發芽、用音樂發亮。只要勇敢追夢，未來一定會為孩子們而閃耀。

熱愛生命基金會自成立以來，始終相信：教育的本質，是讓孩子擁有選擇未來的能力。「凡星樂團」正是這樣一個充滿希望的舞台，結合藝術療癒、職能訓練與社會參與，讓孩子在溫暖而穩定的環境中培養自信、發展第二專長，並透過公益演出，實踐「助人自助」的核心理念。

這些曾在困境中長大的孩子，當他們站上舞台、願意為他人付出時，就已經是一顆顆真正閃耀的凡星。

熱愛生命文教基金會榮譽董事，也是銀櫃集團雲極建設開發總經理盛玄燁表示，在多元快速變動的社會中，真正的翻轉，不只是資源的投入，更仰賴每一份堅持與陪伴。他相信，透過這場用音樂串連愛的環島巡演，將會照亮無數心靈，也讓孩子們知道，自己就是那顆發光的種子，只要勇敢發芽，終將綻放屬於自己的光芒。

台東 董事長 偏鄉教育

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