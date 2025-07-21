新竹市府推店家增能課程 邱臣遠：提升舊城商圈經營力

為協助舊城商圈業者強化行銷與經營能力，新竹市政府持續推動114年「舊城商圈再造復興計畫」，今年7月至8月規劃四場教育訓練課程，涵蓋手機影像拍攝、空間設計、社群策略及觀光品牌等主題，邀請產學界實戰型講師傳授趨勢知能與實務技巧。

代理市長邱臣遠表示，期待透過專業課程，協助商圈業者掌握經營關鍵，帶動店家業績與商圈活絡，共同創造舊城新價值。

邱臣遠表示，市府長期致力於輔導青年於舊城創業與在地店家轉型，近年更積極結合教育訓練與品牌行銷，發掘潛力商號、提升商圈整體質感。

日前舉辦的商圈輔導計畫說明會，邀請坪林在地品牌「坪感覺」創辦人蔡威德，以《商圈旅遊新樣貌：老街創生與青創產品開發》為題，分享其在地創生經驗與產品行銷策略，成功啟動商圈創新思維。

市府希望藉由商圈系列教育訓練課程，協助店家提升多元經營技巧與應變能力，進一步強化商圈整體競爭力，帶動地方經濟活絡與成長。

產發處長嚴翊琦說，為回應業者對數位行銷、空間美學及旅遊經營等知能需求，今年度特別邀請四位跨界講師，結合AI應用、空間設計、社群實戰與觀光趨勢，打造多元化學習機會。

四堂課程皆為免費報名，鼓勵商圈店家與青年創業者踴躍參與，培養具市場競爭力的經營思維。

首場課程《拍出亮眼感！手機攝影與視覺內容工作坊》將於7月22日登場，由環島走部落創辦人全偉義分享商品攝影、畫面佈局與影像編輯技巧，讓手機也能拍出吸睛好圖。

第二場課程《店裡變好看！商品陳列與空間佈局術》將於7月29日舉行，邀請人人品牌行銷副理洪瑋璘分享情境營造與陳列設計，幫助店家打造吸引顧客的空間氛圍。

第三場課程《一貼就中！小店也能玩的社群行銷策略》將於8月5日舉行，由鴻星數位科技行銷經理鄭伊純指導社群貼文架構、AI輔助行銷與短影音策略，協助業者放大品牌聲量。

第四場課程《熱點養成術！讓你的品牌成為旅人目的地》則將於8月13日登場，邀請台中教育大學副教授黃玉琴，分享如何透過品牌故事與服務流程設計，讓店家成為觀光亮點與記憶點。

產發處進一步指出，這些課程不僅著重數位工具與內容創造，也強調商圈與旅遊資源連結，期望協助業者打造具有辨識度與永續力的品牌形象，並吸引更多人潮與投資進駐舊城商圈，實現地方經濟活絡。