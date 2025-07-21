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馬到成功！葳格國際學校送教職員飛馬來西亞獎勵旅遊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
葳格國際學校大方送教職員飛馬來西亞獎勵旅遊。葳格國際學校提供
葳格國際學校大方送教職員飛馬來西亞獎勵旅遊。葳格國際學校提供

面對少子化挑戰持續升溫，台中葳格國際學校逆勢而為，今年暑假不僅安排國內員工旅遊，更大手筆推出「馬來西亞獎勵旅遊」，犒賞教學與行政表現優異的教職員工。只要在教學、班級經營、學生競賽及校務推動等方面展現卓越成果，無論年資長短皆有機會獲選。

目前，葳格已在台中設立七個校區，新設的鹿港校區預計2027年招生，目標以全面E化的智慧校園，盼為台灣培育具備國際視野的新世代人才。

此次五天四夜的獎勵旅遊行程安排豐富，教職員工們全程入住五星級飯店，在大紅花海上渡假村的房型配備獨立泳池，並升等面向無敵海景。旅途造訪麻六甲、吉隆坡，搭纜車登上雲頂世界，以及布城漫遊等體驗，實現「吃好、睡好、玩得好」的愜意之旅。

葳格小學北屯校區學務主任杜建旻分享，學校的細心安排，讓同仁們感受到重視與照顧，過程中滿滿幸福感。西屯校區教師魏婉婷則提到，與平日並肩作戰的夥伴一起出遊的同時，也學習到馬來西亞的民俗風情，好好的充電之後，會繼續努力迎接新學期。

葳格執行董事吳菀庭表示，唯有用心照顧每一位站在教學第一線的教育者，才能讓教室裡的每一顆種子安心地快樂生長，茁壯成林。希望藉由行動，打造支持教職員專業成長與身心平衡的環境。

教職員在旅遊的同時，也學習到馬來西亞的民俗風情。葳格國際學校提供
教職員在旅遊的同時，也學習到馬來西亞的民俗風情。葳格國際學校提供

漫遊 馬來西亞

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