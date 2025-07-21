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中山國中棒球隊赴美賽缺經費 張廖萬堅牽線企業助募款

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中山國中棒球隊赴美賽缺經費，張廖萬堅連繫台酒與愛爾麗醫療集團募集百萬資助。記者宋健生/攝影
中山國中棒球隊赴美賽缺經費，張廖萬堅連繫台酒與愛爾麗醫療集團募集百萬資助。記者宋健生/攝影

台中市中山國中棒球隊今年大豐收，分別拿下LLB及PONY兩項賽事國家代表隊榮譽，將於8月前進美國角逐世界錦標賽。眼見出征在即，尚有90萬元經費缺口，教育部次長張廖萬堅21日牽線台酒公司及愛爾麗醫療集團，捐款解決燃眉之急。

張廖萬堅並和運彩公會理事長何昱奇，再各掏腰包5萬元加菜金，今天在捐贈儀式上，何昱奇又加碼宣布，拿冠軍獎金30萬元，期許球隊全力以赴，為國爭光。

中山國中棒球隊今年一口氣拿下兩項世界賽事國家代表隊榮譽，分別在7月3日於韓國順利拿下LLB亞太區冠軍，7月31日將前進美國底特律參加LLB世界次青少棒錦標賽。

另外一支代表隊，則在6月15日赴印尼雅加達參加PONY亞太盃比賽，經過辛苦奮戰，也榮獲亞太暨中東區冠軍，8月5日將赴美國匹茲堡參加小馬聯盟PONY世界青少棒錦標賽。

兩支球隊8月都要前進美國打世界賽事，但是學校卻要準備380萬元經費，壓力龐大。台中市政府教育局雖然補助200多萬元，但仍欠缺90萬元，眼看比賽只剩半個月就要出發，學校教練私下緊急向最支持基層棒球的張廖萬堅尋求協助。

張廖萬堅接獲教練電話後，礙於規定，該兩項比賽經費係由代表隊所在城市負責籌措，中央已補助亞太地區經費，無法再提供補助。

在他緊急連絡下，分別向台酒公司與愛爾麗醫療集團等企業共募得90萬元，另外，中華民國運動彩券公會理事長何昱奇及張廖萬堅則自掏腰包，各捐贈5萬元加菜金共10萬元。

校方21日在萬壽棒球場舉行捐贈儀式，感謝張廖萬堅及企業界這100萬元的溫暖捐款，讓球隊可以順利成行，孩子們在無後顧之憂下，一定全力以赴為國爭光。

何昱奇表示，運彩公會的功能就是輔助國家體育，棒球是國球，大力支持棒運，身為運彩公會理事長責無旁貸。此外，張廖萬堅致力推動體育，有目共睹，所以這次為棒球隊爭取小小加菜金，他自認是職責，也很榮幸。

讓何昱奇感動的是，翁麗鳳校長卸任在即，依舊心繫中山國中，拜託他向棒協爭取，如果中山棒球隊此行拿下冠軍，也要比照往例，頒發百萬獎金。何昱奇霸氣表示，還要反應給辜仲亮理事長太慢了，他以個人名義應允，只要球隊拿冠軍，每隊給30萬元獎金，勉勵球員全力以赴，爭取佳績。

今天出席活動的代表，包括台酒公司經理許郁昇、愛爾麗執行長劉怡萱、中華民國運動彩券公會理事長何昱奇、中山國中校長翁麗鳳、中山國中家長會長毛健全、中山國中棒球隊總教練藍文權等人。

運彩公會理事長何昱奇(站立者)霸氣以個人名義加碼，拿冠軍獎金各30萬元。運彩公會提供
運彩公會理事長何昱奇(站立者)霸氣以個人名義加碼，拿冠軍獎金各30萬元。運彩公會提供
中山國中校長翁麗鳳帶領棒球隊及教練，感謝企業溫暖捐助。記者宋健生/攝影
中山國中校長翁麗鳳帶領棒球隊及教練，感謝企業溫暖捐助。記者宋健生/攝影

美國 台酒 教育部

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