宏大國際資產陳益盛：下半年商辦、廠辦交易市場「晴時多雲」

商仲業者宏大國際資產表示，今年是全球景氣及產業變化劇烈的一年，從一開始的半導體產業帶動台積電（2330）的護國神山，以及輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風引領台灣AI的供應鏈欣欣向榮，接連帶動商用不動產的交易熱絡，不分科技業、傳產業，大小案件買賣此起彼落。

不過，宏大國際資產表示，到了今年4月全球吹起美國對等關稅的颶風，以出口導向為主的台灣，面臨很大的挑戰，緊接著在新台幣暴升之下，匯兌後獲利金額、海外資產價值雙雙大跌。

宏大國際資產分析，這一波全台產業面臨的風暴，也影響到商用不動產的市場，形成科技業與傳產業的明顯對比。

以今年上半年來說，據宏大國際資產統計資料顯示，最大筆交易案、總價仍達百億元以上，分別是宏匯、愛山林以170.86億元取得台電CR-1都市更新案、及遠雄建設砸下136.06元購買高雄市鼓山區土地。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，這二件交易案都是建商看好長期區域發展而投資，與景氣好壞影響較不直接；反觀交易規模次之的，是台達電購買桃園觀音廠房金額達69.5億元，該案是今年上半年商用不動產(不計土地)最大筆的交易案，但今年整體商用不動產交易的規模及件數，已不似前幾年的高動能、不時出現數十億元、甚至上百億元廠房交易案。

資料顯示，前十大交易案當中，建設開發商就占了六件，但並非往年的投入購買住宅建地，而有半數擬投入開發商用不動產，足見開發商仍看好商用不動產市場而持續投入開發。

另外四件則為企業自用而購置，其中三件為台達電、和碩、台灣美光等電子科技業，僅一件為傳產業者豐興鋼鐵購置，明顯是科技業發展及購買力超越傳產業者。

陳益盛指出，儘管商用不動產大型交易案件不似前二年熱絡，但新完工的商辦(廠辦)交易明顯逐漸增加，包括新日興及兆芃國際購買位於北士科的遠雄商舟，必應創造購買內湖的Boss世界特區，恆隆行及竣為國際購買內湖國揚洲際企業總部，穩得實業購買新店全球新創科技中心等，都是交易金額超過5億元至20億元不等的投資，因此持續看好企業購置商辦潮現象將穩定成長。

至於下半年的商用不動產市場，據宏大不動產天氣指標，商辦、廠辦類顯示為「晴時多雲」，商辦市場則仍看好，由於商辦市場缺貨已是多年的問題，目前正處於陸續興建及新完工階段，預期市場交易仍會持續。

交易標的從台北市中心到內湖、南港、北投、士林等，都將陸續有中大型規模的成交訊息，新北市則以廠辦市場占有一定的比例，主要分布在新店、中和、新莊、三重、土城、汐止等處。六都其他商辦廠辦市場，表現仍以台中最為突出，小型商辦每坪成交單價續創新高。

在工業廠房市場，市場最大變數仍是美國關稅稅率，這項稅率高低對於高毛利的科技業、設計類代工等影響較小，終端產品出口及低毛利率的傳產影響則很大，將會明顯壓低營收獲利率，尤其部分傳產業將導致擴廠計畫放緩，或由購買轉為承租，天氣概況為多雲時晴。

零售市場方面，今年上半年的零售業營業額年減率為 1.63% ，餐飲業營業額則年增率達6.54%，顯示零售、店面市場表現相對微幅成長，預估零售租賃及買賣市場不亞於去年表現，天氣指標維持在不好不壞的陰天。

至於旅館市場，據交通部觀光署統計，來台觀光客較去年同期增加約8.3%，但在國旅平淡表現之下，國內旅館住房率維持在60~61%區間，並無太大變動。

陳益盛表示，目前旅館業正處在汰舊換新階段，老舊的、小規模的飯店或旅館將陸續淘汰，逐漸取代的是「更高端的六星級酒店」、及連鎖「全新但房型變小」的兩大不同趨勢，前者潛在市場仍大，後者則需要搭配科技的智慧化、無人化來降低成本、提高獲利。