大倉久和周年慶推限定住房專案 餐飲優惠同步登場

日本大倉日航酒店集團獻上「13周年慶住房專案」，入住專案即可參加「好禮抽抽樂」，現場抽出專屬驚喜禮遇；專案再加碼「大倉日航酒店集團海外住宿券」抽獎活動，將有機會免費入住東京、京都、神戶、福岡及高雄的日本大倉日航酒店集團飯店，開啟下一段精緻款待的旅程。

大倉久和大飯店自2012年開業，為感謝賓客長年來的支持，即日起推出「13周年慶住房專案」。住宿期間即日起至8月31日止，專案價格5,500元+15%起，加購早餐享買1送1優惠。

入住專案賓客即可參加現場「好禮抽抽樂」，獎項包含免費享用Mini bar、住房延後退房1小時、大倉久和限量悠遊卡與房型升等專屬驚喜禮遇，專案同時加碼再抽「大倉日航酒店集團海外住宿券」，有機會免費入住東京、京都、神戶、福岡及高雄的日本大倉日航酒店集團飯店，為賓客再添難忘的回憶。

為慶祝大倉久和大飯店邁入第13年，桃花林中華料理特別獻上桃花林片皮雲林鵝三吃(須提前一天預訂)、鎮江溫沙骨、濃湯沙公煮手工米粉、干貝花膠海皇一品煲、爆汁小籠湯包等13道主廚精選料理。

歐風館自助餐廳則是集結主廚精選爐烤牛肉、法式紅酒燉牛舌、勃根地風帶骨牛肋骨、法式油封鴨腿、俄羅斯酸奶燉牛肉與法式田螺等13年來深受賓客喜愛的經典菜色，於餐檯華麗呈現，邀請賓客共享經典美味時光；另加碼8月份當日壽星本人於歐風館用餐，即享75折專屬優惠(需出示有效證件，折扣後需加原價服務費)。8月壽星至山里日本料理用餐即贈精選外帶好禮杏桃甘露煮乙份(每日限量 10 組，僅限午、晚餐時段，需提前預約並出示證件)。

13週年之際，歐風館、桃花林中華料理、山里日本料理也聯合推出消費回饋，折扣後實付金額滿3,000元再贈1,000元抵用券乙張，消費滿6,000元，則贈1,000元抵用券2張，以此類推、贈送無上限，抵用券可於8月16日至10月31日使用(外帶、外賣、宴會、酒吧、客房餐飲與年節禮盒不適用，亦不得與其他優惠併用）。

週年慶生怎麼能少了蛋糕，The Nine烘焙坊特別推出限量蛋糕【花綻十三】，將於8月1日正式登場。蛋糕以四季春茶粉製成茶香磅蛋糕，並以桂花釀增添口味層次感。內餡含以桂花液浸漬的杏桃乾與新鮮柑橘熬煮的香橙醬，層層堆疊出果香、花香與茶香交織的優雅風味，尾韻清雅芬芳，令人回味。