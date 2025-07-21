快訊

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

中華信評：中鼎工程與崑鼎的評等因借款槓桿升高而持續面臨壓力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評仍認為，中鼎工程公司及其子公司崑鼎綠能環保公司的評等面臨顯著的下行風險。源於其美國客戶應收帳款回收，以及中鼎工程為了緩解該客戶違約對其財務槓桿的影響而採取措施的不確定性。中華信評因此而在4月將中鼎工程與崑鼎的評等（均為twA/信用觀察負向/twA-1）置入「信用觀察負向」狀態。

截至7月中旬， Global Clean Energy Holdings Inc.（GCEH）的重整計劃仍在美國法院審理中，最終的重整決定預計將於2025年8月公布。根據所提出的重整協議，GCEH 將透過其子公司 Bakersfield Renewable Fuels（BKRF）專案產生的現金流量分年清償積欠中鼎工程的應收帳款。中鼎工程可能需額外投入約7,500萬美元，以推動BKRF專案以及GCEH的重整計劃，中華信評認為此舉可能導致中鼎工程的借款槓桿升高。由於法院結果未定，且該專案的獲利能力尚未經市場驗證，中華信評的基本情境假設並未將BKRF專案產生的現金流納入考量。

此外，目前尚不清楚中鼎集團是否以及何時能完成其規劃中的私募增資案。中華信評亦預測，2025年與2026年該公司的資本支出將從2024年的5億元分別增至50億元至60億元以及60億元至70億元，主要用於興建環保相關的建造－營運－轉讓（BOT）專案。中華信評預測，若不考慮可能進行的增資行動及其他抑制借款成長的措施，中鼎集團的借款對EBITDA比在因為與GCEH 相關的信用損失而於2025年驟升至6.7倍後，2026年至2027年將回降至3.7倍至4.2倍。

中鼎 華信

延伸閱讀

若拒返還36億元 泰山：不排除依法管收胡亦嘉

泰山聲請查封資產未果 將對街口金科公司提刑事告訴

他想與女友在外租屋同居 當鋪借款「年利率97%」這理由判無罪

丹娜絲風災藍綠立委擬提重建條例 政院：已提出災後救助專案

相關新聞

最新第2季信義房價指數 五縣市房價跌回一年前、活口只剩北南雙都

據最新第2季信義房價指數季指數六都+新竹部分，除台北及台南出現反彈走勢外，其餘各都房價指數季變動均出現下滑跡象，其中新竹...

房市買氣冷淡 基隆這預售案卻逆勢創新高價

今年房市買氣冷淡，惟仍有個案逆勢繳出佳績。據最新實價揭露，基隆市出現新高價，位於中正區義二路上的「橙品211」，今年甫推...

房仲：以房養老貸款半數來自北北基 女屋主占近6成

台灣房屋集團趨勢中心整理金管會數據，以房養老貸款目前累計的9642件中，有4772件來自於北北基，等於有一半的案量都來自...

越南新法規上路 安特羅腸病毒疫苗送件布局東南亞

國光生技子公司安特羅生技公告，自行開發的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已由合作方越南國營公司VABIOT...

響應「丹娜絲風災募款專案」 會員到萊爾富捐款再送30 Hi 點

7月6日丹娜絲颱風席捲台灣，許多民眾的財產、家園及生活受到嚴重損害及影響，亟待協助重建，萊爾富響應衛生福利部「114年丹...

月薪5萬難買房 專家：全台同病相憐、未來恐有兩大隱憂

近年全台房價大幅上揚，民眾哀嚎越來越買不起房，亦有台中人直指「月薪只有5萬元，房價一坪卻要50萬元」，全向科技房產中心總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。