中華信評：中鼎工程與崑鼎的評等因借款槓桿升高而持續面臨壓力

中華信評仍認為，中鼎工程公司及其子公司崑鼎綠能環保公司的評等面臨顯著的下行風險。源於其美國客戶應收帳款回收，以及中鼎工程為了緩解該客戶違約對其財務槓桿的影響而採取措施的不確定性。中華信評因此而在4月將中鼎工程與崑鼎的評等（均為twA/信用觀察負向/twA-1）置入「信用觀察負向」狀態。

截至7月中旬， Global Clean Energy Holdings Inc.（GCEH）的重整計劃仍在美國法院審理中，最終的重整決定預計將於2025年8月公布。根據所提出的重整協議，GCEH 將透過其子公司 Bakersfield Renewable Fuels（BKRF）專案產生的現金流量分年清償積欠中鼎工程的應收帳款。中鼎工程可能需額外投入約7,500萬美元，以推動BKRF專案以及GCEH的重整計劃，中華信評認為此舉可能導致中鼎工程的借款槓桿升高。由於法院結果未定，且該專案的獲利能力尚未經市場驗證，中華信評的基本情境假設並未將BKRF專案產生的現金流納入考量。

此外，目前尚不清楚中鼎集團是否以及何時能完成其規劃中的私募增資案。中華信評亦預測，2025年與2026年該公司的資本支出將從2024年的5億元分別增至50億元至60億元以及60億元至70億元，主要用於興建環保相關的建造－營運－轉讓（BOT）專案。中華信評預測，若不考慮可能進行的增資行動及其他抑制借款成長的措施，中鼎集團的借款對EBITDA比在因為與GCEH 相關的信用損失而於2025年驟升至6.7倍後，2026年至2027年將回降至3.7倍至4.2倍。