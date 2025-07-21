亞洲生技奬揭曉 翁啟惠、帝斯圖拉、生技中心分別獲個人與機構貢獻奬

亞洲生技大會國際委員會21日揭曉今年的「亞洲生技獎」（2025 BIO Asia Award）得主，個人獎由國際知名醣化學家、中研院院士翁啟惠及菲律賓帝斯圖拉（Raul V. Destura）博士獲獎；機構獎則由財團法人生物技術開發中心獲得。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示， 「亞洲生技獎」在表彰個人或機構對亞太地區生技醫藥領域所做的傑出貢獻，包括在科技創新、產業發展、政策推動、公共衛生、區域合作等面向的具體貢獻。每年由各國相關協會學會或政府代表提名，經各國代表所組成的國際委員會審查、討論、投票所選出。今年共有來自11個國家的個人或機構獲得提名，最後由2位個人和1個機構獲獎。

今年獲得個人獎的翁啟惠，主要是表彰他在科技創新及應用的貢獻。翁啟惠是國際公認的醣化學領域權威，其在醣類與醣蛋白合成的開創性研究，改變了全球包括亞洲地區的科學、醫療與產業發展。翁啟惠研發的合成複雜醣分子技術，為全球醣生物學與疫苗開發奠定了重要的基礎。他領銜研發「低醣廣效疫苗」及次世代抗體技術，目前已廣泛應⽤於COVID-19、癌症、自體免疫疾病等臨床試驗。翁啟惠曾榮獲Wolf Prize（沃爾夫獎）、Welch Award、Tetrahedron Prize、Chemical Pioneer Award等多項國際大獎，經其發表超過700篇論文及指導栽培超過500位科學人才，對於亞洲生物醫學科技的貢獻卓著。

另一位個人獎得主為來自菲律賓的帝斯圖拉（Raul V. Destura)。他長期致力於開發及推動亞太地區感染疾病的檢測診斷，尤其是研發及推廣各種簡易、快速、實用、低成本的檢測方法與工具，特別適合中低度發展國家及地區使用，他在感染疾病檢測及防治的普及化努力，對菲律賓及東南亞地區貢獻卓著。所開發量產的登革熱檢測套組及COVID-19等即時診斷試劑，由於具有低成本及易操作的特性，得以在短時間內提升發展中國家基層醫療檢測及應變的量能。身兼教授及Manila HealthTek創辦人，帝斯圖拉曾獲菲律賓總統Lingkod Bayan Award與Asian Scientist 100等獎項。

今年機構獎得主為台灣的財團法人生物技術開發中心。生技中心以其長期扮演生技學術界與產業橋樑及推動國際合作的貢獻獲得肯定。該中心已成功技轉17項創新技術、新藥、或新產品予產業界，研發領域橫跨新藥、疫苗、基因與細胞治療等新興醫療技術，並成功衍生成立了啟弘、台康、台灣生物醫藥製造等多家生醫新創公司，推動台灣研發成果商品化與臨床應用，並孵化逾200家生技新創公司，吸引眾多國際企業布局亞洲，協助新創接軌全球資本與市場，斟為亞太地區生技研發產業化的標竿。

去年2024亞洲生技獎得獎人為來自日本的DEFTA Partners集團主席暨行政總裁，同時也是聯合國大使原丈人。原大使長期協助各國消除營養不良，改善教育和醫療保健，以及促進發展中國家的經濟自立和賦權。他將在今年亞洲生技大會上，以「生技產業如何驅動經濟成長並創造社會價值」為主題作專題演講。去年機構獎得主則為跨國藥廠武田藥品（Takeda），表彰其在湘南設立iPark園區，促成亞太地區新創發展的貢獻。

今年亞洲生技大會的區域合作論壇（Regional Collaboration Forum）將於7月23日上午在南港展覽館二館展開，除了美國、澳洲、加拿大、日本、比利時與印度等國分別各有該國產業研討會之外，還有各國聯合的論壇，共同討論「在當前地緣政治下的區域合作及商機」。