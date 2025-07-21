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最新第2季信義房價指數 五縣市房價跌回一年前、活口只剩北南雙都

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據最新第2季信義房價指數季指數六都+新竹部分，除台北及台南出現反彈走勢外，其餘各都房價指數季變動均出現下滑跡象，其中新竹、台中及高雄均出現連二季下滑走勢，新北市及桃園市均自首季的歷史高點反轉下修，整體房價與去年同期相當，顯示房價已經脫離連續創高走勢，開始進入盤整期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在不僅房貸取得難度增加，央行出手後市場對於房市看漲氛圍也退散，市場參與者少且心態又保守狀態下，房價自然容易高處不勝寒，尤其一手市場量縮、建物買賣移轉棟數也開始年減，觀察房價指數也從漲不動進入到鬆動盤整。

曾敬德指出，經濟研究機構對於下半年景氣看法保守，銀行的資金面仍偏緊縮，但新台幣維持強勢對於房市偏向正面，即使是進入盤整期，房價修正速度可能還是偏向和緩，短期漲多的地方可能壓力會較大，不過還是要看業主端是否有資金壓力。

房價 壓力 房市

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