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豐興鋼筋平盤誘單 湧進1.5萬公噸截單豐收

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）21日鋼筋新盤價平盤，成功誘單1.5萬公噸，滿足需求後截單，預期後市展望轉趨樂觀。

豐興協理莊文哲表示，近期全球鋼鐵原物料價格普遍高走，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼上漲為每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼漲至298美元，澳洲鐵礦砂由每公噸98.5美元漲至99.75美元。

豐興宣布廢鋼、鋼筋與型鋼新盤價全面持平。鋼筋每公噸1.56萬元，廢鋼 7,600元、型鋼2.33萬元，力求在成本回升與盤商需求回暖兩端取得平衡。

上市鋼廠主管表示，豐興開盤後，下游盤商接單氣氛明顯活絡。原本在鋼筋價格處於低點的情況下，盤商動作較為保守，但豐興平盤誘單成功，接單數據突破1.5萬公噸後宣布截單，此舉既維持了出廠價格，也避免了供應過剩造成價格再次下跌的風險。

此外，南部主要鋼廠協勝發昨天宣布廢鋼價格每公噸漲200元，回補上周下滑的跌幅。此漲幅僅回補先前跌價，並未大幅推升，以穩定市場預期為主。廢鋼價格回穩意味著電弧爐生產成本壓力緩解，也為鋼筋出廠價提供堅實支撐。

台鋼集團方面，本周鋼筋開盤維持平盤策略，並採報備接單制度。易昇普通鋼筋每公噸1.54萬元、盤元鋼筋1.58萬元，慶欣欣鋼筋1.56萬元，可見鋼廠普遍採取謹慎、彈性出貨態度，以因應市場回穩卻仍未翻轉的微妙情勢。

豐興 美國 鋼價

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