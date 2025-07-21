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房市買氣冷淡 基隆這預售案卻逆勢創新高價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年房市買氣冷淡，惟仍有個案逆勢繳出佳績。據最新實價揭露，基隆市出現新高價，位於中正區義二路上的「橙品211」，今年甫推案，12樓頂樓戶單價達59.4萬元，直逼六字頭，創下基隆住宅產品單價新高。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，該案戶數僅推出約30來戶，今年中才公開，比對迄今，揭露數達20多筆，可說賣得又快又好，在冷氣團下實屬難得。

陳炳辰指出，該案位在市區，擁有生活便利性，近火車站、中正國小機能，在地新案稀缺，規劃坪數在20多坪到40坪，自用、換屋兩相宜，加上建商也算在地老字號，都增添產品優勢，而社區單價都在5字頭，平均約55萬元，相較基隆市預售案平均單價在40萬元左右，價碼可算高水位。

陳炳辰指出，基隆市的買盤在過去1、2年前的熱潮會有外地投資族群帶動，主要在於與雙北的比價效益，因此也推升房價，如高價可來到5字頭的「海揚V1」、「美麗上城」，捷運話題、海港景觀亦有所助攻，如今則回歸本地客群，因此更著重當地蛋黃區域居住環境，還要避免基隆市常見的山區地勢，加上建商熟習在地買盤，始得以逆勢創佳績。

基隆新案創下區域新高，是否能夠帶動整體房市，陳炳辰認為，畢竟當前環境不佳，這次案例恐難提振整體狀態，依然偏屬個案，加上基隆市本身建設、地勢、天氣等發展有疑慮，較為跟隨大盤雨露均霑，也可發現今年的推案量相當少，建商謹慎度不言可喻。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶則指出，基隆市較多中古屋，且趨於老舊，常見街廓狹窄而更乏人問津，也沒有太多都更危老發展性，房價表現不易拉升，先前還有大雨造成災情，若無捷運串聯雙北生活圈，交通上依賴快速道路或火車仍顯不足，無法因個案一概而論，成屋市場價格漲勢亦顯侷限。

建商 捷運

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